OTTO Immobilien: Anthony Crow folgt Patrick Homm als Abteilungsleiter für Gewerbliche Vermarktung

Wien (OTS) - Wechsel im gewerblichen Führungsteam bei OTTO Immobilien: Anthony Crow, MSc. (37), Teamleiter für Geschäftsflächen wurde mit Mai 2023 von Firmenchef Dr. Eugen Otto zum Abteilungsleiter für die gesamte gewerbliche Immobilienvermarktung befördert.

Anthony Crow, seit 2019 bei OTTO Immobilien, hat als idealer Nachfolger aus dem Unternehmen und bestens vernetzter Experte diese Position von Patrick Homm übernommen und wird die bisher sehr erfolgreiche Linie fortsetzen.

Patrick Homm MA (36), scheidet nach fünf Jahren aus dem Unternehmen aus, um sich neuen Projekten außerhalb der Immobilienwirtschaft zu widmen. Dr. Eugen Otto dankte Homm für seine sehr engagierte Tätigkeit für das Unternehmen.

Crow wird die Vermarktung von Geschäftsflächen zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben – den Bereichen Bürovermietung und Industrie/Logistik - weiterführen. Er kann auf mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Assetklasse Retail verweisen und unterstützte mit seinem umfassenden Knowhow große Beratungs- und Vermietungsmandate in den Top-Lagen der Innenstadt sowie in Shopping Centern.

