Hut 8 meldet Betriebsergebnisse und Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2023

Toronto (ots/PRNewswire) - Quartalsumsatz von 19,0 Millionen CAD, davon 4,5 Millionen CAD aus dem Bereich High Performance Computing

Am 31. März befanden sich 9.133 selbst geschürfte Bitcoins in Verwahrung

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für den Abbau von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, freut sich, seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2023 („Q1 2023") bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollar in Kanadischen Dollar („CAD") angegeben.

„Anfang 2023 erlebten wir einen Zusammenfluss von Ereignissen: Elektrische Probleme an unserem Standort Drumheller verursachten Geräteausfälle, während schwankende Energiepreise und zunehmende Netzwerkschwierigkeiten unseren Bergbau beeinträchtigten", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Wir erreichten auch ein Allzeithoch von 1,72 EH/s in unserer Medicine Hat-Anlage und gaben eine Fusion von Equal mit USBTC bekannt und haben seitdem Fortschritte bei wichtigen regulatorischen Akten gemacht, die zum Abschluss der Transaktion erforderlich sind".

„Wir haben unsere Finanzen weiterhin strategisch verwaltet und Q1 gleichzeitig die Herausforderungen auf der Website Drumheller angegangen", sagte Shenif Visram, CFO. „Obwohl wir weiterhin eine gute Kundennachfrage in unserem High-Performance-Computing-Geschäft sehen, spiegeln die Probleme auf der Bergbauseite des Unternehmens einen Rückgang des Umsatzes und abgebaute Bitcoin wider, den das gesamte Führungs- und Betriebsteam proaktiv lösen will".

„Im Vorfeld der Halbierung werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Bitcoin-Bestand strategisch zu erweitern und unser HPC-Geschäft zu erweitern, einschließlich der Erkundung von Möglichkeiten auf dem wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz", sagte Jaime. „Wir gehen davon aus, dass wir durch den geplanten Zusammenschluss mit USBTC unsere installierte Hash-Rate auf 7,02 EH/s erhöhen, unsere geografische Reichweite auf neue Energiemärkte ausdehnen und unsere Geschäftsbereiche mit investitionsarmen, skalierbaren, fiat-basierten Einnahmequellen weiter diversifizieren werden. Damit unterscheiden wir uns positiv von den reinen Minern digitaler Vermögenswerte, die nach dem Halving wahrscheinlich stärker von sinkenden Erträgen betroffen sein werden, die durch eine steigende globale Hash-Rate und zusätzlichen Wettbewerb durch souveräne Staaten und kapitalkräftige Neueinsteiger verursacht werden".

1. Quartal 2023 Höhepunkte

Der Umsatz sank während des Quartals endend am 31. März 2023 um 34.3 Millionen CAD auf 19.0 Millionen CAD im Vergleich zu 53.3 Millionen CAD im Quartal mit Abschluss zum Geschäftsjahr 31. März 2022 („ARM Q1 2022").

Das Unternehmen hat in dem am 31. März 2023 beendeten Quartal 475 Bitcoin geschürft, was einem Rückgang von etwa 50 % gegenüber dem am 31. März 2022 beendeten Quartal entspricht. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der durchschnittlichen Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit zurückzuführen, der zu einem Rückgang der geschürften Bitcoin führte, sowie auf anhaltende elektrische Probleme in der Anlage des Unternehmens in Drumheller, die auch im vierten Quartal 2022 anhielten.

Wie bereits berichtet, ist das Unternehmen am Standort Drumheller auf Probleme gestoßen, die in erster Linie auf den hohen Energieeinsatz zurückzuführen sind, der zu Ausfällen bei den Bergleuten geführt hat. Dies hat den Betrieb erheblich reduziert, der derzeit bei etwa 15 % unserer installierten Hash-Rate am Standort liegt. Die Sanierung begann im März ° und gewann in diesem April Jahr an Dynamik, da das Team neue benutzerdefinierte firmware für alle miner-Modelle implementiert hat, um die maximale Ausgangsspannung des Netzteils zu senken und sicherzustellen, dass unsere Geräte innerhalb sicherer Grenzen arbeiten. Wir sind dabei, das Reparaturpersonal aufzustocken, eine zusätzliche Schicht im Reparaturzentrum einzurichten und haben neue Hardware beschafft, um die Reparaturen zu beschleunigen und die Minenarbeiter schneller wieder ans Netz zu bringen. Wir gehen davon aus, dass die Wiederherstellung in 10 bis 12 Wochen abgeschlossen sein wird. Die elektrischen Probleme am Drumheller-Standort wurden durch hohe Energieraten verschärft, welche die Verkürzung am Standort weiter erhöht haben.

Der Bereich High Performance Computing („HPC") von Hut 8 erwirtschaftete im ersten Quartal 2023 hauptsächlich monatlich wiederkehrende Umsätze in Höhe von 4,5 Millionen CAD, verglichen mit 3,3 Millionen CAD im ersten Quartal 2022, als das Unternehmen den HPC-Bereich am 31. Januar 2022 übernahm.

Die installierte Hashrate des Unternehmens lag bei 2,6 am 31. März 2023 EH/s (ohne die North Bay-Anlage des Unternehmens), im Vergleich zu 2,5 EH/s zum Stand 31. Dezember 2022 Eh/s. 988 Bergleute, die zuvor in der North Bay-Anlage des Unternehmens stationiert waren, wurden in den letzten zwei Wochen des am 31. März 2023 endenden Quartals in der Medicine Hat-Anlage mit Strom versorgt.

BITCOIN BESTAND UND WERT

Zum Stichtag 31. März 2023 hatte das Unternehmen einen selbstabgebauten, unbelasteten und verwahrten Bitcoin-Saldo von 9,133 mit einem Marktwert von 352.0 Millionen CAD. Im ersten Quartal 2023 wurden 475 Bitcoin abgebaut und 428 Bitcoin verkauft, wofür das Unternehmen einen Erlös von 14.5 Millionen CAD erhielt.

BETRIEBS- UND FINANZÜBERSICHT



Für die drei Monate bis zum 31. März DREI MONATE BIS ZUM

(Tausend CAD, außer Beträge je Aktie) 2023 2022



Betriebsergebnisse

Abgebaute digitale Vermögenswerte 475 942



Finanzergebnisse

Gesamtumsatz 19.021 CAD 53.333 CAD

Nettoertrag 108.503 55.708

Bergbaugewinn (i) 2.590 32.906

Bereinigtes EBITDA (i) (3.697) 27.109



pro Aktie

Nettoertrag – Grundeinkommen 0,49 CAD 0,33 CAD

Nettoertrag – versteuert 0,47 CAD 0,31 CAD



(i) Nicht-IFRS-Kennzahl – siehe Abschnitt „Non-IFRS Measures" weiter unten. Bestimmte

Vergleichszahlen wurden

erforderlichenfalls angepasst, um der Darstellung des aktuellen Zeitraums zu entsprechen.





Zum Stand:

(Tausend CAD) 31. März 31. Dezember



2023 2022



Finanzlage

Zahlungsmittel 15.904 CAD 30.515 CAD

Digitale Vermögenswerte insgesamt 352.436 203.627

Gesamtaktiva 541.453 412.937

Summe Verbindlichkeiten 70.811 61.547

Gesamtes Eigenkapital der Aktionäre 470.642 351.390

Betriebskapital (ii) 339.855 215.490





(ii) Berechnet als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.



Der Umsatz sank um 34,3 Millionen CAD auf 19.0 Millionen CAD im Quartal endend am 31. März 2023 im Vergleich zu 53,3 Millionen CAD im Quartalsende zum 31. März 2022. Der Mining-Betrieb des Unternehmens für digitale Vermögenswerte hat 475 Bitcoin abgebaut und 14,5 Millionen CAD Umsatz generiert, im Vergleich zu 942 abgebauten Bitcoin und 49,3 Millionen CAD Umsatz im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang der Einnahmen aus dem Mining von digitalen Vermögenswerten ist auf den Rückgang des durchschnittlichen Bitcoin-Schlusskurses um 41 % (ca. 30.600 CAD im laufenden Quartal gegenüber ca. 52.300 CAD im Vorjahreszeitraum), die Einstellung der Mining-Aktivitäten des Unternehmens mit Grafikprozessoren („GPU") aufgrund der Änderung des Konsensmechanismus im Ethereum-Netzwerk von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake im dritten Quartal 2022 und den Anstieg der durchschnittlichen Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit um ca. 50 % im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückzuführen. Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen aufgrund der anhaltenden elektrischen Probleme und erhöhten Energieraten in der Drumheller-Anlage des Unternehmens eine geringere Menge von Bitcoin. Die High Performance Computing-Aktivitäten des Unternehmens erwirtschafteten im Quartal 4,5 Millionen CAD an primär wiederkehrenden Umsätzen, verglichen mit 3,3 Millionen CAD im Vergleichsquartal. Dies spiegelt zwei Monate der Geschäftstätigkeit der High Performance Computing-Aktivitäten wider, da die Übernahme der High Performance Computing-Aktivitäten am 31. Januar 2022 abgeschlossen wurde.

Die Umsatzkosten setzen sich aus den Betriebskosten und Abschreibungen zusammen und beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 25,2 Millionen CAD im Vergleich zu 36,9 Millionen CAD im ersten Quartal 2022. Die Betriebskosten für das am 31. März 2023 beendete Quartal beliefen sich auf 14,4 Mio. CAD, wovon 12,0 Mio. CAD auf unseren Bergbau und 2,4 Mio. CAD auf unseren Hochleistungsrechnerbetrieb entfielen. Die durchschnittlichen Kosten für das Mining jedes Bitcoins im ersten Quartal 2023 betrugen etwa 25.100 CAD, verglichen mit etwa 18.000 CAD pro Bitcoin im Vorjahr für das gleiche Quartal. Der Anstieg ist auf einen höheren Stromverbrauch pro abgebautem Bitcoin, gestiegene Energiepreise und anhaltende Probleme mit der Stromversorgung in der Anlage in Drumheller zurückzuführen, die teilweise durch die Entscheidung des Unternehmens, die Produktion zu drosseln, und durch eine höhere Effizienz der eingesetzten Miner im Vergleich zum Vorjahresquartal ausgeglichen wurden. Der Abschreibungsaufwand verringerte sich im ersten Quartal 2023 auf 10,9 Mio. CAD gegenüber 18,4 Mio. CAD im gleichen Quartal 2022, was in erster Linie auf den niedrigeren Nettobuchwert der Mining-Vermögenswerte für digitale Vermögenswerte nach der Verbuchung einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung im vierten Quartal 2022 im Rahmen der jährlichen Wertminderungsprüfung zurückzuführen ist.

Der Nettogewinn belief sich auf 108,5 Millionen CAD und der Nettogewinn pro Aktie auf 0,49 CAD für die drei Monate bis zum 31. März 2023, verglichen mit einem Nettogewinn von 55,7 Millionen CAD und einem Nettogewinn pro Aktie von 0,33 CAD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Die Veränderung ist in erster Linie auf den nicht zahlungswirksamen Neubewertungsgewinn aus digitalen Vermögenswerten in Höhe von 134,8 Millionen CAD und den Gewinn aus der Veräußerung von digitalen Vermögenswerten in Höhe von 5,0 Millionen CAD zurückzuführen, der teilweise durch niedrigere Einnahmen aus dem Abbau von digitalen Vermögenswerten, einen nicht zahlungswirksamen Neubewertungsverlust aus einer Optionsscheinverbindlichkeit und eine höhere gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien für den Gewinn je Aktie gemäß International Accounting Standards („IAS") 33 ausgeglichen wurde.

Der Gewinn(i) aus dem Bergbau belief sich im 1. Quartal 2023 auf 2,6 Millionen CAD, verglichen mit 32,9 Millionen CAD im 1. Quartal 2022. Die Veränderung ist hauptsächlich auf einen niedrigeren durchschnittlichen Bitcoin-Preis, eine höhere Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit, weniger geschürfte Bitcoins und geringere Einnahmen aus dem Mining von digitalen Vermögenswerten aufgrund der anhaltenden elektrischen Probleme in der Anlage in Drumheller zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA(i) lag im 1. Quartal 2023 bei minus 3,7 Millionen CAD, verglichen mit 27,1 Millionen CAD im 1. Quartal 2022. Die Beiträge aus dem HPC-Geschäft wurden durch niedrigere Margen im Mining-Geschäft für digitale Assets ausgeglichen.



Weitere Informationen finden Sie in der Management's Discussion & Analysis (die „MD&A") und in den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022. Diese Dokumente stehen auf der Website des Unternehmens unter hut8.io, unter dem SEDAR Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und unter dem EDGAR Profil des Unternehmens unter www.sec.gov zur Verfügung.



______________________________

(i) Nicht-IFRS-Kennzahl – siehe Abschnitt „Non-IFRS Measures" weiter unten. Bestimmte Vergleichszahlen wurden erforderlicherweise angepasst, um der Darstellung des aktuellen Zeitraums

zu entsprechen.



NON-IFRS MEASURES

In dieser Pressemitteilung wird auf bestimmte Kennzahlen verwiesen, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Sie sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen Maßnahmen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Unternehmen verwendet Nicht-IFRS-Kennzahlen, einschließlich „Mining Profit" und „Adjusted EBITDA", als zusätzliche Informationen, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen, indem sie ein besseres Verständnis der Betriebsergebnisse des Unternehmens aus der Sicht des Managements ermöglichen, und sollten nicht als Alternativen oder Ersatz für die nach IFRS ausgewiesenen Kennzahlen für Betriebsergebnisse und Liquidität angesehen werden.

Die folgenden Tabellen und Definitionen leiten Nicht-IFRS-Kennzahlen, die das Unternehmen zur Analyse der operativen Leistung von Hut 8 verwendet, auf die nächstgelegene IFRS-Kennzahl über und sollten in Verbindung mit den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 gelesen werden.

Mining Profit (Bergbaugewinn)

„Mining Profit" steht für den Bruttogewinn (Umsatz abzüglich der Umsatzkosten), ohne Abschreibungen und Umsatz- und Standortbetriebskosten, die direkt den Hosting-Diensten und dem High Performance Computing-Betrieb zuzuordnen sind. Der Gewinn aus dem Bergbau zeigt die Rentabilität des Kerngeschäfts des Unternehmens mit dem Abbau von digitalen Vermögenswerten, ohne die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen. Die Kennzahl für den Gewinn aus dem Bergbau gibt Anlegern die Möglichkeit, die Rentabilität des Bergbaubetriebs ohne Berücksichtigung der allgemeinen und administrativen Kosten zu bewerten.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Bruttogewinns (-verlusts) zu unserer Non-IFRS-Kennzahl Bergbaugewinn:

Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 2022

Bruttogewinn (Verlust) (6.207) CAD 16.455 CAD



Hinzufügen (Abziehen):

Einnahmen aus Hosting – (751)

Einnahmen aus High Performance Computing (4.495) (3.290)

Standortbetriebskosten, die auf Hosting und 2.433 CAD 2.127 CAD



High Performance Computing zurückzuführen sind

Abschreibung 10.859 CAD 18.365 CAD

Bergbaugewinn 2.590 CAD 32,906 CAD



Bereinigter EBITDA

Das „bereinigte EBITDA" entspricht dem EBITDA (Nettogewinn oder -verlust ohne Nettofinanzerträge oder -aufwendungen, Ertragssteuern oder -rückerstattungen, Abschreibungen und Amortisationen), bereinigt um nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, Gewinne oder Verluste aus der Neubewertung digitaler Vermögenswerte und Optionsscheine, einmalige Wertminderungen oder Wertaufholungen sowie Kosten im Zusammenhang mit einmaligen oder nicht wiederkehrenden Transaktionen. Das bereinigte EBITDA wird verwendet, um die Rentabilität ohne die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Bilanzierungsmethoden, der Kapitalstruktur, der Besteuerung und einmaliger oder nicht wiederkehrender Transaktionen zu bewerten. Diese Leistungskennzahl bietet eine konsistente, vergleichbare Metrik für die Rentabilität des Unternehmens über verschiedene Zeiträume hinweg.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettogewinns zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, dem bereinigten EBITDA:

Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 2022

Nettoertrag 108.503 CAD 55.708 CAD



Hinzufügen (abziehen):

Nettofinanzaufwand 1.432 1.292

Abschreibung und Amortisierung 11.036 18.594

Aktienbasierte Zahlung 3.035 1.299

Gewinn aus der disposition von digitalen (4.955) –

Vermögenswerten

Wechselkursverlust 7 711

Einmalige Transaktionskosten 12.288 1.611

Stilllegungskosten in North Bay 674 –

Aufwand für latente Einkommensteuer (1.072) 1.121

(Rückerstattung)

Umsatzsteueraufwand – 913

Neubewertungsgewinn digitaler Vermögenswerte (134.772) –

Verlust (Gewinn) aus Neubewertung von 127 (54.140)

Optionsscheinen

Bereinigter EBITDA (3.697) CAD 27,109 CAD



UNTERNEHMENS-UPDATES

Hut 8 und die U.S. Data Mining Group, Inc. die als US Bitcoin Corp („USBTC") firmiert, machen weiterhin Fortschritte bei dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, bei dem sich die beiden Unternehmen in einer Fusion auf Aktienbasis zusammenschließen werden (die „Transaktion"). Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen „Hut 8 Corp." („New Hut") tragen und wird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als einen großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etabliert, der sich auf wirtschaftlichen Abbau, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.

Am heutigen 10. März 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Handlungsverbot von der Canadian Commissioner of Competition erhalten hat, in dem bestätigt wurde, dass der Wettbewerbskommissar nicht beabsichtigt, die Transaktion vor der Competition Tribunal anzufechten.

Am 13. März 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass die Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss abgelaufen ist, womit eine der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt ist.

Am 27. April 2023 gab das Unternehmen per Pressemitteilung bekannt, dass New Hut bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine Änderung seiner Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die „geänderte Registrierungserklärung") eingereicht hat.

Wie in der geänderten Registrierungserklärung offengelegt:

Die voraussichtliche installierte Eigengewinnungskapazität von New Hut hat sich von den zuvor bekannt gegebenen 5,6 EH/s auf 7,02 EH/s in den Mining-Anlagen in Medicine Hat und Drumheller in Alberta, Niagara Falls, New York, Kearney, Nebraska, sowie Granbury und King Mountain, Texas, nach Abschluss der Transaktion erhöht. Die Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass an den Standorten von USBTC zusätzliche Miner eingesetzt werden.

Die am Standort King Mountain, Texas, installierte Self-Mining-Kapazität von 1,7 EH/s ist Eigentum des King Mountain Joint Venture, an dem USBTC neben einem führenden Energiepartner zu 50 % beteiligt ist.

Am 7. April 2023 schloss USBTC einen Vergleich mit der Stadt Niagara Falls, der alle Ansprüche im Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit mit der Stadt beendete und die einstweilige Verfügung gegen USBTC aufhob. USBTC musste der Stadt Niagara Falls eine Gebühr in Höhe von 100.000 CAD für die Einhaltung der Vorschriften zahlen und sich mit 180.000 CAD an den Anwaltskosten der Stadt beteiligen. USBTC arbeitet derzeit mit Stadtbeamten zusammen, um Sicherheitsverfahren zu bestätigen, bevor die Bergbauaktivitäten wieder aufgenommen werden.



Angesichts der Tatsache, dass das nächste Halving-Ereignis weniger als ein Jahr entfernt ist, ist der Zusammenschluss von Hut 8 und USBTC von besonderer strategischer Bedeutung, da er New Hut eine geografische Vielfalt in seinem Selbstbergbaugeschäft verschafft, die differenzierte Energiequellen in einer Vielzahl von Märkten einschließt und die Effizienz auf der Ebene der Minenbetreiber durch den Einsatz einer eigens entwickelten Software verbessert, die Maschinen- und Energiepreisprobleme in Echtzeit erkennen und abmildern kann. Insbesondere wird es die Diversifizierung der Fiat-Einnahmen weiter vorantreiben, indem es das 220-MW-Hosting- und das 680-MW-Managed-Infrastructure-Geschäft von USBTC zu den bestehenden HPC- und Reparaturzentren von Hut 8 hinzufügt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Einholung der verbleibenden behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre, der Zustimmung des Gerichts und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Hut 8 rechnet damit, dass die Transaktion Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals von 2023 abgeschlossen wird.

TELEFONKONFERENZ

Die Hut 8 Mining Telefonkonferenz zum 1. Quartal 2023 wird heute am 11. Mai 2023, um 10 Uhr ET beginnen.

Um an der Telefonkonferenz ohne Unterstützung durch den Betreiber teilzunehmen, können Sie sich registrieren und Ihre Telefonnummer unter https://bit.ly/44vWTFC eingeben, um einen sofortigen, automatisierten Rückruf zu erhalten, der Sie auf der Konferenz platzieren wird.

Wer über den Betreiber beitritt, sollte sich 5 bis 10 Minuten früher unter der Nummer +1-888-664-6392 (gebührenfrei, Nordamerika) anmelden und den Zugangscode verwenden: 51509137#



Analystenberichterstattung über Hut 8 Mining:

Eine vollständige Liste der Hut 8 Mining-Analysten finden Sie hier: https://hut8.io/investors/

INFORMATIONEN ZU Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital-Asset-Miner Nordamerikas und wird von einem Team geschäftsaufbauender Technologen geleitet, die sich für Bitcoin, Blockchain und Web 3.0 einsetzen und eine Brücke zwischen der aufkommenden und traditionellen Welt des Hochleistungsrechnens schlagen wollen. Mit zwei in Betrieb befindlichen Minen in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst abgebautem Bitcoin aller Minenbetreiber oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3.300 Quadratmetern geodiversifizierter Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang aus erneuerbaren und überwiegend emissionsfreien Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 herkömmliche Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die im Entstehen begriffenen Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (Canadian securities) bzw. der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch die Worte „können", „würden", „könnten", „sollten", „werden", „beabsichtigen", „planen", „vorhersehen", „glauben", „schätzen", „erwarten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf die folgenden Punkte: die Position des Unternehmens und seine Fähigkeit, Chancen in der Digital-Asset-Branche zu ergreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, die HODL-Strategie langfristig voranzutreiben; die Wachstumsstrategie des Unternehmens; die Erwartungen in Bezug auf andere wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Bitcoin-Branche im Allgemeinen; die prognostizierte Hash-Rate, die Ausgaben und die Rentabilität; die Fähigkeit des Unternehmens, auf die Volatilität der Preise für digitale Vermögenswerte zu reagieren; schwankende Strom- und Energiekosten; die Fähigkeit des Unternehmens, mit den zunehmenden Netzwerkschwierigkeiten umzugehen; die Behebung der betrieblichen Probleme in der Anlage des Unternehmens in Drumheller und der Zeitplan dafür; die erwarteten Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögenswerte und der Finanzlage von New Hut; die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigungen der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen; der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die erwarteten Synergien im Zusammenhang mit der Transaktion in Bezug auf Strategie, Betrieb und andere Angelegenheiten; Projektionen im Zusammenhang mit der Expansion; Erwartungen in Bezug auf die Hashrate und die Selbstabbaukapazität von New Hut; erwartete ESG-Bemühungen und Verpflichtungen; und die Fähigkeit von New Hut, zukünftige Gelegenheiten wahrzunehmen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen die Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Zu den wesentlichen Annahmen gehören: Annahmen über die Höhe der Nachfrage und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Branche für digitale Vermögenswerte; effektive Steuersätze; der Wechselkurs des U.S. /Kanadischen Dollar; die erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; die Inflation; den Zugang zu Kapital; den Zeitpunkt und den Erhalt behördlicher Genehmigungen; Akquisitions- und Veräußerungsaktivitäten, Betriebskosten, Investitionsrenditen, Transaktionskosten, Schwankungen der Energiepreise und des Energiebedarfs des Unternehmens, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten (einschließlich der Genehmigungen von Aktionären, Börsen, Aufsichtsbehörden und Gerichten) und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt; den voraussichtlichen Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion oder die Umsetzung des Geschäftsplans für New Hut zu realisieren, einschließlich einer Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Weiterbeschäftigung wichtiger Mitarbeiter); die potenziellen Auswirkungen des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Stakeholdern; und der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Rechtsstreit des Unternehmens mit Validus Power Corp.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks; böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen; weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks; Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit; Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel; Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain; fehlerhafte Transaktionen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl wichtiger Mitarbeiter; Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools; regulatorische Änderungen; Klassifizierungs- und Steueränderungen; Momentum-Pricing-Risiko; Betrug und Versagen im Zusammenhang mit Börsen für digitale Vermögenswerte; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen; Internet- und Stromunterbrechungen; geopolitische Ereignisse; Unsicherheit bei der Entwicklung von kryptographischen und algorithmischen Protokollen; Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz digitaler Vermögenswerte; das Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren; die COVID-19-Pandemie (oder eine wesentliche Eskalation derselben); Klimawandel; Währungsrisiko, Kreditrisiko und Wiedererlangung potenzieller Verluste; Prozessrisiko; Risiko der Unternehmensintegration; Änderungen der Marktnachfrage; Inflationsdruck und steigende Kapitalkosten; Änderungen im Netzwerk und in der Infrastruktur; Systemunterbrechungen; Änderungen bei Leasingvereinbarungen; Kontrahentenrisiko; Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen; mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Bergbaustandorte des Unternehmens; die Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen umzusetzen; die Fähigkeit, zusätzliche Chancen zu identifizieren und zu realisieren sowie andere Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau digitaler Vermögenswerte und dem Geschäft mit Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die auf der Website des Unternehmens unter hut8.io, unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und unter dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die Hut 8, USBTC oder New Hut betreffen könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Auf solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, unabhängig davon, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die hierin enthaltenen Informationen auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und nicht auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Sie werden nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um Informationen, die später verfügbar werden, oder Umstände oder Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Erstellung auftreten, mit einzubeziehen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER DIE TRANSAKTION UND WO SIE ZU FINDEN SIND

Im Zusammenhang mit der Transaktion, die, wenn sie abgeschlossen wird, dazu führen würde, dass New Hut eine neue Aktiengesellschaft wird, hat New Hut eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das „Formular S-4") bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht („SEC"). USBTC und Hut 8 fordern Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend auf, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Änderungen daran, das Sitzungsrundschreiben von Hut 8 sowie andere bei der SEC eingereichte oder einzureichende Dokumente und einzureichende Dokumente zu lesen mit kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion, da diese Materialien wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, New Hut und die Transaktion enthalten und enthalten werden. New Hut hat auch andere Dokumente in Bezug auf die Transaktion bei der SEC eingereicht oder wird sie einreichen. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für das Formular Form S-4 oder andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der Transaktion an die Aktionäre von Hut 8 oder die Aktionäre von USBTC zugesandt werden können. Investoren und Wertpapierinhaber sind oder werden in der Lage sein, kostenlose Kopien des Form S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die von New Hut bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor Relations-Abteilung von Hut 8 unter info @ hut8.io und USBTC unter info @ usbitcoin.com.

KEIN ANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNG

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der „Securities Act") entspricht, oder im Rahmen einer Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.

INVESTOR: KONTAKT Sue Ennis, sue @ hut8.io; MEDIEN: KONTAKT Yamini Coen, yamini.coen @ hut8.io

