Sobotka zu 75 Jahre Israel: Weiterhin alles für Existenzrecht Israels tun

Nationalratspräsident betont Engagement gegen Antisemitismus am 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels

Wien (PK) - Am 14. Mai 1948 wurde mit der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung der Staat Israel ausgerufen. Anlässlich des 75. Jahrestags der Staatsgründung erinnert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka an die Bedeutung des Landes.

"Es ist bewundernswert, was Israel in den vergangenen 75 Jahren erreicht hat. Im Nahen Osten ist es die einzige weit entwickelte Demokratie. Auch die enormen globalen Fortschritte im Technologiebereich, in Wissenschaft, Kultur und Bildung sind bemerkenswert. Am wichtigsten ist jedoch, dass Israel ein Heimatland für alle Jüdinnen und Juden darstellt, wo sie Sicherheit finden, wenn sie verfolgt werden", so der Nationalratspräsident.

Österreich sei stolz auf die blühende Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, darunter auch auf die bilateralen parlamentarischen Beziehungen. "Wir werden weiterhin alles tun, um das Existenzrecht Israels zu bewahren, und wir werden gegen jede Form von Antisemitismus entschieden auftreten", so Sobotka.

Am Montag trifft der Nationalratspräsident mit dem Botschafter des Staates Israel in Österreich Mordechai Rodgold zusammen, dem er ein Schreiben an Staatspräsident Yitzhak Herzog übergeben wird. Sobotka spricht darin seine Gratulation zu diesem besonderen Jubiläum aus und betont die erfolgreiche Zusammenarbeit von Israel und Österreich. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl