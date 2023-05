VP-Mahrer/Deckenbacher ad Hannes Derfler(SPÖ): Wegschauen und Verharmlosen - Roter Faden der Wiener SPÖ

Nach Machetenmord meint SPÖ-Bezirksvorsteher: „Da kämpfen nur Banden“ - Realitätsverlust am Höhepunkt.

Wien (OTS) - In einem Interview spielt der Bezirksvorsteher von Brigittenau Hannes Derfler die Geschehnisse rund um den Machetenmord vollkommen herunter. Man solle die Kirche im Dorf lassen und niemand in seinem Bezirk hätte Angst, da kämpfen ja nur Banden gegeneinander. „Bezirksvorsteher Derfler reiht sich ins Muster der Wiener SPÖ ein. Die echten Probleme der Stadt und der Menschen werden ignoriert und heruntergespielt. Selbst der Staatsschutz warnt aktuell vor einer zunehmenden Radikalisierung in Österreich“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Bezirksparteiobfrau Abgeordnete zum Nationalrat Romana Deckenbacher stellt fest: „Die Aussagen bestätigen nur das System der SPÖ in Wien und im 20. Bezirk. Die meisten unserer Anträge im Bezirk zum Thema Sicherheit werden einfach negiert. Der Bezirksvorsteher handelt nach dem Vogel-Strauß-Prinzip und kann und will die großen Probleme in der Brigittenau nicht sehen. Seine Aussagen zeigen, dass er die Wienerinnen und Wiener und ihre berechtigten Sorgen einfach nicht mehr versteht“.

Hinschauen statt Wegschauen

„Die Wiener SPÖ und die Stadtregierung müssen endlich handeln. Das andauernde Wegschauen führt die Menschen in dieser Stadt in eine gefährliche Sackgasse“, so Karl Mahrer. „Sollten weiterhin keine wirksamen Maßnahmen bei Stadtteilentwicklung, Bildung und Integration getroffen werden, sonst werde man auch in der Brigittenau eine Ausweitung von Unsicherheitszonen erleben“, so Mahrer weiter.

Realitätsverweigerung macht Probleme größer!

Das Herunterspielen solch schrecklicher Taten wie der Macheten-Mord in der Brigittenau kann von der Wiener-SPÖ und dem neos-Partner nicht länger hingenommen und ignoriert werden. „Das Interview mit dem Bezirksvorsteher des 20. Bezirks bringt die Lage auf den Punkt: Weit weg von den Menschen und weit wegschauen von den Problemen. Die Wiener Volkspartei ist das Gegenmodell: Hinschauen, Probleme klar benennen und Lösungen bringen“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at