Aviso Veranstaltung Grüne Leopoldstadt 16.5.: Präsentation der geheimsten Studie Wiens

Wien (OTS) - Mehr Platz für Menschen statt für Autos, mehr Grün, verkehrsberuhigt und lebenswert – so stellen wir Grüne uns das Supergrätzl Volkertviertel vor. Der rote Bezirksvorsteher Nikolai bekämpfte die Herausgabe der mit Steuergeld finanzierten Studie zum Supergrätzl Volkertviertel zwei Jahre lang. Nun haben wir Dank des Grätzl-Blattls die Ergebnisse. Was steht in der „Geheimstudie“?

Bei der Veranstaltung wird die Studie präsentiert und bei einer unterhaltsamen Lesung das Katz-und-Maus-Spiel um ihre Geheimhaltung nacherzählt.

Wann: Dienstag, 16. Mai 2023, 19:00 Uhr

Ort: Gasthaus Automat Welt, Ecke Volkerplatz/Rueppgasse, 1020 Wien

Mit:

Peter Kraus (Co-Parteivorsitzender der Grünen Wien)

Bernhard Seitz (Bezirksvorsteher-Stellvertreter Grüne Leopoldstadt)

Heidi Sequenz (Mobilitätssprecherin Grüne Wien)

Kilian Stark (Mobilitätssprecher Grüne Wien)

Fachlichen Input zum Thema gibt ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Heintel, Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien (Fachexperte für kooperative Stadt- und Regionalentwicklung).

