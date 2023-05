Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 14. Mai 2023. Von Gabriele Starck: "Eigentlich geht es um die Patienten".

In der Diskussion über das Gesundheitswesen in Österreich ist eines verloren gegangen: der Blickwinkel des kranken Menschen.

Innsbruck (OTS) - Wohin mit dem Patientengut? Im Gesundheitsmanagement ist dieser Begriff für den kranken Menschen üblich: PatientInnen sind Objekte, die Probleme schaffen. Dies vermitteln Sozialversicherungen, Spitals­träger und Ärztekammer, wenn sie über Schwächen im Gesundheitswesen sprechen. So wurde diese Woche wieder gefordert, Patientenströme umlenken zu müssen, weil die Spitalsambulanzen gestürmt werden.

Doch das hat gute Gründe, und diese sind nicht dem Patienten anzulasten. Wohin soll er sich denn wenden, wenn er keinen zeitnahen Termin beim Kassenarzt bekommt, weil es derer zu wenige gibt, und sie darüber hinaus weder in der Nacht noch am Wochenende für einen da sind? Die Ursachen liegen im System, das die oben Genannten aus Eigeninteresse erhalten oder gar zu ihren eigenen Gunsten verändern wollen. Dementsprechend bizarr muten manche Vorschläge an, wie zuletzt die Vorlage eines QR-Codes oder einer Erlaubnis des Allgemeinmediziners für den Besuch eines Facharztes oder einer Ambulanz – dem Kranken hilft das nicht.

Es ist Aufgabe der Politik durchzugreifen: Erstens müssen die Finanzierungssysteme zusammengeführt werden. Derzeit werden Ordinationsleistungen über die Sozialversicherungen abgegolten und Spitalsaufwendungen hauptsächlich über Steuern und lediglich einer Versicherungspauschale. Zweitens müssen nicht die Patienten, sondern die Ärzte gelenkt werden – und zwar weg von der Verlockung, Wahlarzt zu sein. Drittens muss die Vorsorge gestärkt werden, nur so wird die Zahl der Kranken zurückgehen. Und dann muss mit allen der Politik zur Verfügung stehenden Mitteln der Pflegeberuf aufgewertet und der Pflegealltag erleichtert werden. Denn der Patient ist nicht das Problem, er hat das Problem.



