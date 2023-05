Wirbelsturm "Mocha": CARE bereitet Nothilfe vor

Wien (OTS) - Wirbelsturm "Mocha" bewegt sich auf Cox's Bazar zu, den südlichsten Teil von Bangladesch. Die Hilfsorganisation CARE ist um die Menschen in dieser Region, insbesondere die Rohingya-Flüchtlinge, äußerst besorgt. CARE bereitet unter Hochdruck Nothilfemaßnahmen vor.



Ramesh Singh, Landesdirektor von CARE Bangladesch: "Die Geflüchteten leben in provisorischen Unterkünften. Für die Menschen im Flüchtlingscamp sind bereits die saisonalen Monsunregen eine große Belastung. Ein schwerer Wirbelsturm kann zu verheerenden Verwüstungen führen und eine weitere humanitäre Krise verursachen. CARE Bangladesch ist in höchster Alarmbereitschaft. Hilfsteams und Freiwillige werden für Evakuierungen und Notfallmaßnahmen mobilisiert."



Neben den Hilfsprogrammen in den Rohingya-Flüchtlingslagern führt CARE auch verschiedene Projekte in der Region Cox's Bazar durch. Die Vorbereitungsmaßnahmen auf den Wirbelsturm werden mit den lokalen Regierungsbehörden, Partnern und Freiwilligen koordiniert.



