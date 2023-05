FPÖ – Schnedlitz: „Heutiger OÖN-Kommentar erinnert an dunkelste Zeiten unseres Landes“

Wien (OTS) - „Dass nun in einem Zeitungskommentar ein sehr erfolgreicher österreichischer Parteiobmann de facto mit einer Krankheit gleichgesetzt wird, an der Österreich leidet, erinnert an die dunkelsten Zeiten unseres Landes.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz einen Kommentar in den heutigen „Oberösterreichischen Nachrichten“, in dem es wortwörtlich heißt: „Kein Zweifel: Österreich leidet am Morbus Kickl.“ „Dies muss also anscheinend die oft zitierte Tonalität und der Stil sein, den man so oft moralisch korrekt und selbstüberhöhend gerne einfordert“, so der FPÖ-Generalsekretär.

„Übrig bleibt in der breiten Leserschaft wohl ein selbstentlarvendes Zeugnis, das aufgrund des Stils und des Vergleichs von Menschen mit Krankheiten nur Kopfschütteln über den Verfasser auslösen wird. Auch für das Medium selbst ist der Qualitätsanspruch, in diesem Fall der Kommentatorenauswahl, wohl nach hinten losgegangen“, sagte Schnedlitz und weiter: „Man stelle sich vor, in einem freiheitlichen Medium würden solche Vergleiche gezogen oder in Form von Kommentaren veröffentlicht.“

