FPÖ-Seidl: Bürgermeister Ludwig soll am Montag bereits einen neuen und vor allem kompetenten Stadtrat präsentieren

Reform des Wiener Gesundheitssystems ist dringend notwendig

Wien (OTS) - Seit mehreren Wochen verweigert Stadtrat Hacker die dringend notwendigen Gespräche mit Vertretern der Wiener Ärztekammer. Nun soll dieser Termin am Montag endlich stattfinden.

"Seit vielen Monaten ist fast tagtäglich von unglaublichen Missständen in den Wiener Spitälern des WiGeV zu lesen. Fehlendes Personal, Ärzte die kündigen, übervolle Ambulanzen, Gang- und Bodenbetten, monatelange Wartezeiten auf dringend notwendige Operationen und gesperrte Betten sind nur ein Auszug aus der Mängelliste. Verantwortlich dafür sind allein Stadtrat Hacker und sein unfähiges Management im WiGeV, die seit Jahren sämtliche Warnungen ignorieren",kritisiert der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

"Verzweifelte Hilferufe der Spitalsmitarbeiter interessieren weder ihn noch die WiGeV-Führung - stattdessen werden Mitarbeiter eingeschüchtert und es wird ihnen ein Maulkorb verpasst. In dieser, längst untragbar gewordenen Situation ist Bürgermeister Michael Ludwig gefordert, umgehend zu handeln und Hacker samt der obersten Führungsebene des WiGeV endlich entlassen. Im best case präsentiert er am Montag beim Gespräch mit den Vertretern der Wiener Ärztekammer bereits kompetente Nachfolger", fordert Seidl, der überzeugt ist, dass nur echte Gesundheitsexperten das Totalchaos noch abwenden können.

