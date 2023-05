Bis zu 840.000 sahen das Finale von „Dancing Stars“ in ORF 1

Missy May und Dimitar Stefanin gewinnen die 15. Staffel des ORF-Tanzevents

Wien (OTS) - Missy May & Dimitar Stefanin sind die „Dancing Stars 2023“! Bis zu 840.000 Zuschauer/innen wollten sich das Finale der beliebten ORF-Tanzshow am Freitag, dem 12. Mai 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1 nicht entgehen lassen. Durchschnittlich sahen 687.000 bei einem Marktanteil von 27 Prozent „Dancing Stars – Die Show“ um 20.15 Uhr mit den Tänzen der „Judges Challenge“ sowie den Impro-Salsa-Performances. „Dancing Stars – Das Finale“ um 22.17 Uhr, bei dem die letzten zwei Titelanwärter mit einem Showdance zu überzeugen versuchten, verfolgten durchschnittlich 794.000 bei einem Marktanteil von 36 Prozent. Bei „Dancing Stars – Die Entscheidung“ um 23.03 Uhr mit der Verkündung der Sieger/innen waren im Schnitt 767.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei. Der Marktanteil bei diesem Höhepunkt des „Dancing Stars“-Abends lag bei 41 Prozent.

Rekordstaffel beim jungen Publikum

Die 15. Staffel brach Publikumsrekorde – besonders beim jungen Publikum waren die „Dancing Stars“ ein Hit: Durchschnittlich 28 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–29 machten die vergangenen zehn Ausgaben zur besten Staffel seit 2008. Schaut man auf die Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen, waren es im Staffelschnitt durchschnittlich 21 Prozent Marktanteil – das bedeutet beste Staffel seit 2016. So wie die gesamte 15. Staffel des ORF-1-Tanzevents erfreute sich auch das Finale von „Dancing Stars“ großer Beliebtheit beim jungen Publikum. In der Zielgruppe 12–29 lag der Finalabend-Marktanteil bei „Die Entscheidung“ bei 47 Prozent, bei 12-49 bei 33 Prozent.

Insgesamt sahen 3,5 Mio. Menschen in Österreich zumindest einen Teil der 15. Staffel von „Dancing Stars“ in ORF 1 – dies entspricht einem weitesten Seherkreis von 46 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Nach zwei Staffeln mit Corona-bedingten Einschränkungen konnte ‚Dancing Stars‘ heuer wieder seine volle Strahlkraft entfalten. Mein Dank gilt dem gesamten Team vor und hinter der Kamera, das mit großer Liebe zum Detail, einigen Neuerungen und viel Fingerspitzengefühl ‚Dancing Stars‘ in seiner 15. Saison einmal mehr zu einem Publikumsmagneten gemacht hat.“ Und weiter: „Ich gratuliere Missy May und Dimitar Stefanin zum verdienten Sieg und danke allen Paaren für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Missy May nach dem Sieg: „Ich bin Mitko unendlich dankbar dafür, dass er mich Woche für Woche so trainiert hat, dass der Sieg möglich war – ich hätte das nie gedacht. Ich wollte den heutigen Tag einfach genießen und das ist mir zum ersten Mal richtig gut gelungen. Ich hätte nicht mehr machen können und damit war ich beruhigt, weil ich wusste, ich bin gut vorbereitet. Für mich habe ich alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich habe eigentlich schon in der ersten Sendung gewonnen, an dem Tag, als ich Mitko kennengelernt habe. Dancing Stars ist wie ein Märchen. Es war unverhofft und unverhoffte Dinge sind oft die besten, weil man nicht darüber nachdenken kann, was passiert.“ Ihr Tanzpartner Dimitar Stefanin weiter: „Wir haben viele Ups gehabt, aber genauso viele Downs. Die Downs haben sich aber nie wie solche angefühlt, weil wir immer ein Team waren und das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Wenn man mit einer Person so eine Freundschaftsbasis erarbeitet, dann ist die Arbeit keine Arbeit, sondern ein Glück und eine Freude.“

„Dancing Stars“ online

Wer die aktuelle „Dancing Stars“-Staffel nochmal Revue passieren lassen möchte, kann auf dancingstars.ORF.at noch 30 Tage lang Storys, Videos, Fotos etc. nachlesen und nachsehen. Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) sind außerdem alle Shows bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung des Finales in einem „Im Fokus“-Video-on-Demand-Themencontainer abrufbar.

