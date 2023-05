SPÖ-Bayr zum Welttag des Fairen Handels: Eine andere Wirtschaft ist möglich!

Wien (OTS/SK) - „Das kapitalistische Wirtschaftsmodell hat zu einem unhaltbaren Ressourcenverbrauch, Umweltzerstörung und sozialer Ungleichheit geführt. Wir alle sehen die verheerenden Auswirkungen dieser Entwicklung auf Mensch und Umwelt. Der Faire Handel zeigt auf, dass ein Wirtschaften zum Wohle aller möglich ist“, so Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung. *****

Das Motto des diesjährigen Welttages des Fairen Handels am 13. Mai 2023 ist “Reimagining the Economy”. „Konsument*innen können durch ihre Kaufentscheidungen Politik machen, aber wir dürfen die Unternehmen nicht aus der Verantwortung entlassen“, ist Bayr überzeugt und ergänzt: „Freiwillige Maßnahmen haben bisher nicht ausgereicht, um menschenwürdige Arbeit rund um den Globus sicherzustellen. Deswegen setze ich mich beharrlich für ein starkes und wirksames Lieferkettengesetz ein“. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at