Lotto: Kärntner:in knackt Dreifachjackpot und gewinnt 3,1 Millionen

Solosechser auch bei LottoPlus, 272.000 Euro gehen nach Wien

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ 21, 23, 25, 26, 30 und 42 zauberte genau einer auf die Quittung: der Zufallsgenerator. Das dafür perfekt in den zweiten von vier Tipps. Noch dazu knackte dieser Quicki den Dreifachjackpot, der mit rund 3,1 Millionen Euro gefüllt war. In Kärnten, genauer in Klagenfurt, wurde der millionenschwere Tipp gespielt. Dort könnte man gestern Abend nach der Ziehung einen Jubelschrei gehört haben.

Bei der gestrigen Bonus-Ziehung wurden unter allen mitspielenden Tipps auch wieder 300.000 Euro extra verlost. Dieses Sümmchen erhält der/die Inhaber:in der Quittung mit der Nummer 66957 69368, gespielt in Tirol.

Fünf Spielteilnehmer:innen gelang es, den Fünfer mit der Zusatzzahl 5 zu holen. Sie gewannen jeweils rund 23.000 Euro. Darunter dreimal Oberösterreich sowie je einmal Kärnten und Niederösterreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus kann einem Solosechser gratuliert werden. In Wien gespielt, mit einem Systemschein erfolgreich, gibt es dafür -systembedingt - mehr als 277.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag warten rund 150.000 Euro.

Joker

Zu guter Letzt gab es auch beim Joker einen Sologewinn im ersten Rang. Ein/e Spielteilnehmer:in hatte die Lottotipps mitsamt Joker-Ja auf win2day gespielt und damit den Joker Jackpot geknackt. Eine gute Entscheidung, die die Geldbörse mit mehr als 379.000 Euro füllte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. Mai 2023

1 Sechser zu EUR 3.087.950,70 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 22.582,10 96 Fünfer zu je EUR 1.283,00 237 Vierer+ZZ zu je EUR 155,90 4.100 Vierer zu je EUR 50,00 6.276 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 66.448 Dreier zu je EUR 5,50 240.876 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 21 23 25 26 30 42 Zusatzzahl 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. Mai 2023

1 Sechser zu 271.839,90 68 Fünfer zu je EUR 936,30 2.956 Vierer zu je EUR 19,20 48.058 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 11 13 16 27 41

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. Mai 2023

1 Joker zu EUR 379.463,90 5 mal EUR 8.800,00 101 mal EUR 880,00 930 mal EUR 88,00 9.404 mal EUR 8,00 91.104 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 9 5 8 2 1

Österreichische Lotterien



