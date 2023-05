„Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ als Bester Dokumentarfilm mit Deutschem Filmpreis 2023 geehrt

ORF-kofinanzierter Film wurde heute Abend mit Lola ausgezeichnet

Wien (OTS) - Als Bester Dokumentarfilm wurde heute, am Freitag, dem 12. Mai 2023, im Rahmen einer glanzvollen Verleihung im Theater am Potsdamer Platz in Berlin die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktion „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ (Produzentinnen: Martina Haubrich, Claudia Wohlgenannt) geehrt. Die Doku war außerdem in der Kategorie „Bester Schnitt“ (Mechthild Barth) nominiert.

Claudia Müllers Film über Elfriede Jelinek, die 2004 als erste österreichische Schriftstellerin mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, stellt ihren künstlerischen Umgang mit Sprache in den Mittelpunkt.

