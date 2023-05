Stocker: „Sozialdemokratie versinkt in Skandalen – Doskozil verantwortlich“

Burgenland hat laut RH landeseigenes Unternehmen viel zu günstig verkauft

Wien (OTS) - „Die Sozialdemokratie versinkt in ihren Skandalen. Es ist offensichtlich, dass die Genossen ein massives Problem haben: intern und extern. Beginnend mit dem Chaos rund um die neu zu wählende Parteispitze, über die konstant destruktive Oppositionsarbeit, in der sich nur mehr populistische Parolen finden, bis hin zum handfesten Steuergeldskandal im Burgenland“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, und führt weiter aus: „Im Burgenland haben sich unsere Befürchtungen bewahrheitet. Der dubiose Verkauf der Facility Management Burgenland der burgenländischen Alleinregierung war nicht nur wettbewerbsrechtlich bedenklich, sondern auch zu intransparent und der Verkaufserlös zu niedrig. Das hat nun der Bundesrechnungshof festgestellt“. Abschließend betont Stocker: „Die Art und Weise, wie mit Steuergeld hantiert wird, ist erschütternd. Denn: Wirtschaftsprüfer beziffern die Differenz vom möglichen Verkaufspreis und dem tatsächlichen bei mehr als einer halben Million Euro. Dieser Skandal muss lückenlos aufgeklärt werden. Hans Peter Doskozil ist als Landeshauptmann in der Verantwortung. Diesen teuren Skandal auszusitzen und zu schweigen wird dieses Mal nicht genügen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/