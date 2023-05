EYFON goes Vienna!

Das Europäische Jugendforum Neumarkt besucht das österreichische Parlament in Wien.

Wien/Graz (OTS) - Die steirische Initiative EYFON besuchte im Zuge des Europatages das Parlament und das Rathaus in Wien. Der Europatag ist, insbesondere für junge Europäerinnen und Europäer, ein wichtiger Anlass, um sich Europa und dessen Friedensprojekt ins Bewusstsein zu rufen und sich aktiv dafür zu engagieren.

Der Europatag 2023 war geprägt von einer informativen Führung durch das neu sanierte Parlament, einer anregenden Diskussion zwischen den Schülerinnen und Schülern aus Graz und dem Präsidenten von EYFON Dr. Christoph Leitl und dem Geschäftsführer Mag. Christian Buchmann. Themen wie der Klimawandel, tagespolitische Angelegenheiten und die Geschichte der Gründung der Europäischen Union wurden ausführlich und auf Augenhöhe diskutiert. "Wenn Ihr alle an eine Zukunft denkt, hängt diese nicht nur mit Österreich zusammen, sondern auch mit Europa und der ganzen Welt“, so der Präsident von EYFON, Dr. Christoph Leitl.

Die „EYFONISTAS” wurden anschließend zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Europaabteilung Wien eingeladen. Im Rathaus wurden die Gäste bei einer feierlichen Eröffnung durch den Kinderchor der Stadt Wien von Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich begrüßt. Nach den Festansprachen folgte eine anregende Podiumsdiskussion mit Mario Holzner, Andrea Schmidt und Katharina Bayer. Den krönenden Abschluss bildete die Preisverleihung für den Europa-Staatspreis 2023 in den Sofiensälen. EYFON wurde mit dem Projekt „Willkommen Ukraine“ nominiert und zählte zu den Besten unter den Besten. „Es ist Eure Zukunft und wir wollen Euch begleiten und motivieren“, so Geschäftsführer von EYFON, Mag. Christian Buchmann.



Über EYFON:

Das „European Youth FOrum Neumarkt” steht für den Europagedanken des Friedens und Zusammenhalts. Die europäische Jugend steht im Mittelpunkt dieser Initiative und hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung und Aufgabe für eine sichere und stabile Zukunft Europas. Gemeinsam mit namhaften Kooperationspartnern wie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein werden verschiedenste Foren gestaltet, organisiert und veranstaltet, wobei der Fokus auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa liegt.



