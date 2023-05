Arbeiten für Radweg entlang der L 24 im Gemeindegebiet von Neudorf im Weinviertel abgeschlossen

Offizielle Verkehrsfreigabe durch Landtagspräsident Wilfing

St. Pölten (OTS) - Gestern gaben Landtagspräsident Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Stephan Gartner den neuen Radweg entlang der Landesstraße L 24 im Gemeindegebiet von Neudorf im Weinviertel offiziell für den Verkehr frei. Die rund zwei Kilometer lange Radwegtrasse verläuft westlich der Landesstraße L 24 und wurde mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau in einer asphaltierten Breite von 2,5 Metern und mit einem beidseitigen Bankett von jeweils 0,25 Metern ausgeführt. Mit einem ausreichend breiten Sicherheitsabstand neben der Böschungskante der L 24 wurden die Arbeiten von der Firma Strabag durchgeführt. Zeitgleich erfolgten auch Leitungsverlegungen durch die EVN. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 690.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land Niederösterreich in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil und 30 Prozent von der Marktgemeinde Neudorf im Weinviertel getragen werden.

Bisher mussten Radfahrerinnen und Radfahrer in diesem Freilandbereich, um den Bahnhof Staatz bzw. das Ortsgebiet von Neudorf im Weinviertel zu erreichen, die Landesstraße L 24 benutzen. Durch die Realisierung des Projektes wurde der Radverkehr von der L 24 auf den neuen Radweg verlagert und die Verkehrssicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer dadurch wesentlich erhöht. Am Donnerstag, 18. Mai, um 17 Uhr veranstaltet die Marktgemeinde Neudorf im Weinviertel eine Eröffnungsfahrt vom Treffpunkt Generationen-Park Neudorf bis zum Kurv`nbräu.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

