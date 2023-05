Medienhinweis: Hut 8 nimmt an der jährlichen Needham Technology & Media Conference in New York City teil

Toronto (ots/PRNewswire) - Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Vorreiter im Digital-Asset-Mining und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen in Nordamerika, wird am 17. Mai an der jährlichen Needham Technology & Media Conference teilnehmen.



Wer: Analysten und Investoren sind eingeladen, teilzunehmen

Was: 18. jährliche Needham Technology & Media Conference



Wann: 17. Mai



Wo: Intercontinental New York Times Square



300 W 44th St. New York



Sue Ennis, Vice President of Corporate Development, wird die Sitzung am Mittwoch, den 17. Mai abhalten. Analysten und Investoren können sich über die unten stehenden Kontaktinformationen melden.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta, Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital-Asset-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit über 3.300 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang aus erneuerbaren und überwiegend emissionsfreien Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Hut 8 Investorenbeziehungen: Sue Ennis, sue @ hut8.io; Hut 8 Medienbeziehungen: Yamini Coen, yamini.coen @ hut8.io

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2075258/Hut_8_Mining_Corp_Media_Advisory__Hut_8_to_attend_Annual_Needham.jpg