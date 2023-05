DER NEUE DOKUMENTARFILM „SPIRIT" FÄNGT DEN WEG ZUM WELTMEISTERTITEL EIN

London (ots/PRNewswire) - SPIRIT, ein brandneuer Dokumentarfilm, erscheint diese Woche und verspricht, unsere Einstellung zu Cocktails für immer zu verändern.

Vor dem Hintergrund eines der angesehensten und prestigeträchtigsten Cocktailwettbewerbe der Welt – „Diageo's World Class Global Bartender of the Year" – zeigt der Dokumentarfilm die Höhen und Tiefen von drei der besten Barkeeper der Welt, die sich darauf vorbereiten, die wichtigsten Cocktails ihrer Karriere zu kreieren.

Pünktlich zum World Cocktail Day 2023 wird der Dokumentarfilm ab dem 13. Mai in ausgewählten Märkten auf Prime Video zu sehen sein und enthüllt die Welt des Barkeepers in einem unglaublich neuen Licht. Die Zuschauer können sich auf eine makellose Darstellung von Handwerkskunst, Leidenschaft und wettbewerbsintensiver Action von 50 erstklassigen Barkeepern freuen.

Um zu zeigen, was es braucht, um das höchste Niveau des Barkeepers zu erreichen, sicherten sich die Produzenten Something™ Originals exklusiven Zugang zu den World Class Global Finals in Sydney, Australien – und folgten dabei der Reise der Teilnehmer und Landesmeister Sahil Essani (Indien), Liisa Lindroos (Finnland) und Yui Ogata (Japan) während sie sich ihren Weg zum begehrten Titel des World Class Global Bartender of the Year schütteln, rühren und abseihen.

Der Dokumentarfilm enthält Einblicke von einigen der führenden Vorreiter der Branche. Vom Paten der modernen Food-Truck-Bewegung, Roy Choi, bis zum Besitzer einiger der besten Bars der Welt, darunter Lyaness in London und Super Lyan in Amsterdam, Ryan Chetiyawardana; an den Director of Mixology der weltweit renommierten The Connaught Bar in London, Agostino Perrone, und an die Weltklasse-Global-Barkeeperin des Jahres 2017, Kaitlyn Stewart; Die Ikonen der Branche teilen ihr Insiderwissen darüber, was es braucht, um in der Welt der Luxus-Gastfreundschaft erfolgreich zu sein – eine Reise voller Entschlossenheit, Handwerk und bahnbrechendem Geschmack.

Über den Dokumentarfilm sagte Marissa Johnston, Global Head of World Class bei DIAGEO: „SPIRIT fängt die Essenz von World Class so genau ein – einem der größten und angesehensten Cocktailwettbewerbe der Welt." Es ist ein bemerkenswerter und überzeugender Einblick in die Anforderungen, die ein Barkeeper heute erfüllen muss – wir hoffen, dass es den Menschen gefällt und sie dazu inspiriert werden, über eine Karriere in der Hotelbranche nachzudenken."

Director Ross Bolidai bemerkte: „Das Ziel dieses neuen Dokumentarfilms war es, unter die Haut von World Class Global Finals zu kommen, um eine Geschichte von Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Geist zu erzählen, die neu erfindet, wie Cocktails weltweit gesehen werden. Es war ein Privileg, das Durchhaltevermögen jeder der Mitbewerber von Anfang bis Ende zu erleben".

Diaego World Class hat außerdem bestätigt, dass es die 14. Ausgabe seines weltweiten Finales in São Paulo, Brasilien von 23. bis 27. September 2023 ausrichten wird.

Am Finalstandort der World 2023 Class sagte Marissa Johnston: „Nach der unglaublichen Erfahrung mit der Ausrichtung von World Class Global Finals in Sydney, Australien, freue ich mich sehr, den Wettbewerb in die unglaubliche Stadt São Paulo zu bringen. Wir können es kaum erwarten, noch mehr Barkeeper in Brasilien zu feiern!"

Der SPIRIT -Dokumentarfilm ist ab dem 13. Mai bei Prime Video zu sehen. Den vollständigen Trailer finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=7CQ1koBUKJM Weitere Informationen zum Dokumentarfilm finden Sie auf der IMDB-Seite: https://www.imdb.com/title/tt27699377/?ref_=ext_shr_lnk

