„Sport am Sonntag“ über Mütter als Spitzensportlerinnen

Am 14. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1 mit Tamara Tippler, Liu Jia und Eva Pinkelnig als Studiogästen

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 14. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Mütter als Spitzensportlerinnen: Tamara Tippler & Liu Jia live im Studio

Kind und Leistungssport – völlig normal oder nach wie vor eine extreme Herausforderung?

Skispringen: Gesamtweltcup-Siegerin Eva Pinkelnig live zu Gast

Die beste Skispringerin der Welt über die beste Saison ihrer Karriere und die Pläne für die Zukunft.

Fußball: Hype um Kevin Danso in Lens

Zu Besuch bei Fußballlegionär Kevin Danso, der in der französischen Liga Furore macht und mit Lens auf dem Weg in die Champions League ist.

Tennis: Heimspiel für Thiem

Österreichs Nummer 1 auf dem Weg zurück zur Weltspitze. Das Challenger-Turnier in Mauthausen soll als optimale Vorbereitung für die French Open dienen.

Eishockey-WM: Der harte Weg zur Weltspitze

Österreichs Eishockey-Cracks spielen bei der WM in Finnland gegen die Besten der Welt. Wird es wieder ein Kampf gegen den Abstieg – oder gelingt mehr?

Judo: Michaela Polleres erkämpft Bronze bei der WM in Doha

Der Erfolg der Niederösterreicherin krönt die starken Leistungen des österreichischen Teams.

