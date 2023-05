Österreichisches Projekt gewinnt renommierten internationalen Politik-Preis

Wien (OTS) - Wien (OTS) – Die „Innovation in Politics Awards“ zeigen, wie politische Innovatorinnen und Innovatoren aus ganz Europa die immer größer werdenden Herausforderungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Klima meistern. Eine Jury aus 1.045 Bürgerinnen und Bürgern bestimmte aus 337 Erfolgsprojekten aus 26 Ländern 80 Finalistinnen und Finalisten und kürte Siegerprojekte in 8 Kategorien. Heuer wurde auch ein Projekt aus Österreich ausgezeichnet: Die Initiative MAGMA des AMS Niederösterreich holte sich den Award in der Kategorie „Local Development“. Die weiteren Trophäen gehen dieses Jahr nach Griechenland, Lettland, Spanien, Polen und in die Schweiz.



Zum insgesamt sechsten Mal holten die „Innovation in Politics Awards“ die Arbeit von mutigen und kreativen europäischen Politikerinnen und Politikern vor den Vorhang, die zu einer demokratischen, solidarischen und nachhaltigen Zukunft für ihre Kommune, ihre Region oder ihr Land einen exemplarischen Beitrag leisten.



Im Rahmen einer Großveranstaltung in Warschau tauschten sich über 500 Gäste aus Regierungen, Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die innovativsten politischen Projekte und Initiativen in ganz Europa aus und wurden im Rahmen eines Galaabends geehrt. Neben dem Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky, dem Leipziger Vizebürgermeister Ulrich Hörning, dem Warschauer Vizebürgermeister Michał Olszewski und der Bürgermeisterin von Ostrów Wielpolski, Beata Klimek, nahmen ebenfalls internationale Gäste wie die ehemalige schwedische EU-Ministerin Birgitta Ohlsson teil. Auch der österreichische Botschafter in Polen, Andreas Stadler, war unter den Gästen.



Zahlreiche erfolgreiche Projekte aus ganz Europa und ein Siegerprojekt aus Österreich

Eine Jury aus 1.045 Bürger/innen traf auch dieses Jahr wieder die Entscheidung, welche der 337 Projekte die prestigeträchtige Trophäe erhalten sollen.



Österreich liegt bei innovativen politischen Ideen erneut im Spitzenfeld. So konnte das niederösterreichische Projekt MAGMA des AMS Niederösterreich die internationale Bürgerjury in der Kategorie „Local Development“ überzeugen. Die Initiative nimmt sich dem Problem der Langzeitarbeitslosigkeit an, indem es Arbeitsplatzgarantien, Unterstützungsdienste und den Zugang zu angemessener Beschäftigung für Arbeitssuchende anbietet.

Die Innovation in Politics Awards zeichnen seit 2017 mutige und kreative, politische Projekte in Europa aus. Das Ziel des jährlichen Wettbewerbs ist es, ein wachsendes Netzwerk der besten Köpfe der Politik zu schaffen, das den Wissensaustausch auf allen politischen Ebenen und über Landes- und Parteigrenzen hinweg ermöglicht.



Über das Innovation in Politics Institute

Das Innovation in Politics Institute ist eine unabhängige, parteiübergreifende und international tätige Organisation mit dem Ziel, die Demokratie in Europa zu stärken. Zu diesem Zweck arbeitet das Institut mit Organisationen und Institutionen aus einem breiten politischen Spektrum zusammen, setzt aber auch eigene Programme um. Dazu zählt auch der in Wien neu gegründete "Hub for Education Innovation Vienna" (HEIV). Dabei greift das Institut auf das Wissen und die Erfahrungen seiner 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 16 Standorten, sowie auf sein europaweites Netzwerk aus internationalen Expertinnnen und Experten aus 26 Ländern zurück.

