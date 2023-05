„Familien-Nachmittag“ am 13.5. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Team des Bezirksmuseums Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) organisiert am Samstag, 13. Mai, von 15.00 bis 18.00 Uhr, einen „Familien-Nachmittag“. Groß und Klein sind bei der Veranstaltung herzlich willkommen. Die Bezirkshistoriker*innen bieten Führungen durch die große Dauer-Ausstellung zur langen Geschichte des 19. Bezirkes für Erwachsene an. Die Rundgänge werden auch in einer Version für Kinder durchgeführt. Das bunte Programm reicht vom Malen und Zeichnen bis zu einem Flohmarkt. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Nähere Auskünfte per E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

An dieser Veranstaltung beteiligt sich auch der Kultur-Verein „K.U.N.“ („Klassisches und Neues“). Unter der Devise „Offenes Singen für Jung & Alt“ können Anwesende jeden Alters sich als mehr oder weniger stimmgewaltige Vokalist*innen betätigen. Es stehen Noten für Schlager, Melodien aus Wien und Kinderlieder zur Verfügung. Herbert Fojtlin (Klavier und Gesang) agiert als künstlerischer Leiter. Spenden der Gäste werden erbeten. Mehr Infos zu dem Programmpunkt: kv-klassischesundneues@gmx.at.

Fragen über das Bezirksmuseum Döbling (Öffnungszeit, ständige Dokumentation, Exponate, Ausstellungen zu Sonder-Themen, u.a.) beantwortet die Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Rufnummer 368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag). Angaben wegen dem Museum veröffentlichen die freiwillig aktiven Betreiber*innen überdies im Internet: www.bezirksmuseum.at.

