SPÖ-Termine von 15. Mai bis 21. Mai 2023

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr reist als Obfrau der bilateralen parlamentarischen Freundschaftsgruppe Südamerika mit einer Delegation der parlamentarischen Freundschaftsgruppe von 15. bis 23. Mai nach Brasilien und Uruguay, um Gespräche mit politischen Entscheidungsträger*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu führen und weitere Kooperationen auszuloten.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grenzen“ findet ein Gespräch mit Hanno Loewy (Publizist, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems) und Ruth Wodak (Sprachsoziologin, Diskursforscherin) zum Thema „Über die Grenze - Fluchtgeschichten zwischen Bodensee und Gebirge“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 16. Mai 2023:

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Vorsitzender der Nordmazedonien-Delegation im EU-Parlament, nimmt an der 21. gemeinsamen interparlamentarischen Versammlung EU-Nordmazedonien in Skopje, Nordmazedonien, teil (bis 17. Mai 2023).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie“ findet ein Gespräch mit Birgit Sauer (Professorin i.R. am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien), Otto Penz (lehrte Soziologie u.a. an der University of Calgary und der Universität Wien) und Andrea Roedig (freie Publizistin, Mitherausgeberin von „Wespennest“) zum Thema „Konjunktur der Männlichkeit - Affektive Strategien der autoritären Rechten“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 17. Mai 2023:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Präsidialraum).

