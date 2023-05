Toto: Doppeljackpot am Wochenende – 130.000 Euro im Dreizehner-Rang

Zwölfer Jackpot und Torwette Jackpot geknackt

Wien (OTS) - Aus der Garantierunde-Jackpot-Kombination ist in der Toto Runde 19A nun ein Doppeljackpot geworden, da es neuerlich keinen Dreizehner gegeben hat. Somit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um rund 130.000 Euro.

Beim Zwölfer ging es um einen einfachen Jackpot, und der wurde von zwei win2day-Usern geknackt. Beide waren mit dem auf win2day angebotenen Systemspielprogramm „System Champion“ erfolgreich, und jeder der beiden erhält rund 78.200 Euro. In einem Fall war Spiel 1 (Real Madrid gegen Manchester City) nicht richtig getippt, im anderen war es Spiel 16 (Bragantino gegen America Mineiro).

In der Torwette schließlich ist nach 43 Runden ohne Gewinn im ersten Rang der Mega Jackpot gefallen. Einem Steirer glückte per Normalschein ein Tipp mit den fünf richtigen Ergebnissen, und das ist für ihn knapp 53.000 Euro wert.

Annahmeschluss für die Runde 19B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 19A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 112.327,67 – 130.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 7.190,10 43 Elfer zu je EUR 34,40 282 Zehner zu je EUR 10,40 545 5er Bonus zu je EUR 2,20

Der richtige Tipp: X 2 X 1 1 / 1 X 1 E1 E1 2 X E1 X 2 X 1 2

Torwette 1. Rang: 1 zu EUR 52.686,40 Torwette 2. Rang: 23 zu je EUR 84,50 Torwette 3. Rang: 212 zu je EUR 4,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 167.309,44

Torwette-Resultate: 1:1 0:2 1:1 1:0 2:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at