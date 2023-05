„NÖ Straßen.Kunst.Festival“ in Wiener Neustadt

Am 19. und 20. Mai wird die ganze Innenstadt zur Bühne

St.Pölten (OTS) - Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy, Zauberei, Feuer, Spiel und Spaß erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 19., und Samstag, 20. Mai, bei der nächsten Auflage des „NÖ Straßen.Kunst.Festivals“ in Wiener Neustadt, bei dem wieder die gesamte Innenstadt zum Schauplatz lokaler, regionaler und internationaler Straßenkunst wird.

Den Auftakt am Freitag, 19. Mai, bildet „Straßen.Kunst im Schaufenster“. Dabei werden ab 10 Uhr in Schaufenstern von Innenstadt-Geschäften Künstlerinnen und Künstler als außergewöhnliche Dekorationen und Teaser für die folgenden Acts in den Schaufenstern stehen, sitzen und agieren. Danach läutet ab 14.30 Uhr am Hauptplatz die „Straßen.Kunst.Parade“ aller Mitwirkenden das Festival ein, das in Folge bis 22 Uhr und am darauffolgenden Samstag von 13 bis 22 Uhr an zehn unterschiedlichen Orten am Hauptplatz und in den Fußgängerzonen das Publikum zum Lachen und Staunen bringt. Für Kinder gibt es einen eigenen Mitmach-Zirkus, eine Schmink-Arena, ein Kinderkarussell und die Skateschule „Skate4Fun“.

Mit dabei sind zwölf Acts aus elf verschiedenen Nationen: der Cometa Circus aus Italien mit einer Akrobatik-Show, die Floor LegendZ & Olga Show mit Akrobatik, Tanz und Livemusik, die Comedy-Artistik-Truppe La Belle École, Pyrovaghi mit einer Feuershow, Popeye & Olive mit Zirkus-, Comedy- und Pantomime-Nummern, This Maag mit alpenländischem Wahnsinn und Schweizer Humor, das Wiener Neustädter Künstler-Trio Lemour mit seinem „Physical Theatre“, der Wiesmather Clown-Artist Marijan Raunikar mit seiner Show „Bohumils Sakko“, das Stand-Up-Theater Barfuß im Kopf, die Blues-Band Joe Ditty & The Limited Edition sowie die Walking-Acts Living Dolls und Pantomime. Alle auftretenden Künstlerinnen und Künstler erhalten keine Gage und werden einzig durch das Hutgeld der Besucherinnen und Besucher entlohnt.

Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt unter 02622/373-310, e-mail thomas.iwanschitz @ wiener-neustadt.at und www.strassenkunstfestival.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse