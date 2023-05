Volkshilfe Kindergrundsicherung beste Lösung gegen Kinderarmut

Fenninger: „Aber auch weitere Maßnahmen gegen die Teuerung sind dringend nötig“

Wien (OTS) - Die Regierung hat angekündigt, Maßnahmen gegen Kinderarmut zu ergreifen. Für den Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger „ist das eine gute Nachricht, angesichts von 353 000 Kindern und Jugendlichen in Österreich, die armuts- oder ausgrenzungsgefährdet sind."



Die von der Volkshilfe entwickelte und erprobte Form der Kindergrundsicherung ist die beste Lösung gegen Kinderarmut. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Volkshilfe Österreich Hanna Lichtenberger hat die Neuberechnung der volkswirtschaftlichen Folgen der Kindergrundsicherung durch das Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung begleitet und hält fest, „dass das Ergebnis sensationell ist, die Armutsgefährdung von 0-17 Jahren würde auf 2,8% sinken, von derzeit hohen 16,3%. Entscheidend dabei ist, dass auch Kinder mehr Chancen bekommen, deren Eltern zwar wenig Einkommen haben, aber nicht unmittelbar armutsgefährdet sind.



Für Fenninger „wäre aber auch ein Handeln der Regierung beim Thema Wohnen sehr wichtig. Die auch von Wirtschaftsforschern geforderte Mietpreisbremse würde viele verzweifelte Menschen wieder besser schlafen lassen. Der Druck auf die Energieunternehmen, sinkende Preise rasch weiterzugeben, muss noch stärker werden. Und auch bei den Lebensmittelpreisen muss noch mehr passieren. Denn die unmittelbare Belastung von armutsbetroffenen Haushalten ist enorm. In all den Fragen bringen wir unsere Expertise gerne ein“, so Fenninger abschließend.





