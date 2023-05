VP-Mahrer: Klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Gegen Meinungsjournalismus – für Objektivität im ORF - Beschwerde beim ORF Publikumsrat

Wien (OTS) - „Ich stehe ganz klar zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jedoch muss dieser in seiner Objektivität gewahrt sein. Diese Objektivität geht in einigen Formaten des ORF über in eine aktive politische Kontextualisierung. Das ist meine Kritik. Wenn private Medien Meinungsjournalismus betreiben, ist das die Entscheidung des jeweiligen Mediums. Im ORF entscheidet immer noch das Publikum und der Steuerzahler im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer Ergänzung zur Diskussion rund um den Beitrag im vergangenen ORF-Report über die Richtung der ÖVP.

Beschwerde beim ORF-Publikumsrat

Der Sendeverantwortliche Wolfgang Wagner meint die Kritik nicht nachvollziehen zu können. Wir können die Stellungnahme nicht nachvollziehen und fordern die Veröffentlichung des gesamten Interviews. Darüber hinaus werden wir unverzüglich eine Beschwerde beim ORF-Publikumsrat einreichen.

