Die Naturfreunde trauern um Dr. Karl Frais

Wien (OTS) - Traurig müssen wir den Tod unseres Freundes und ehemaligen Bundesvorsitzenden der Naturfreunde, Dr. Karl Frais hinnehmen. Andreas Schieder, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Österreich: „Die Naturfreundebewegung hat einen wichtigen Mitstreiter und Weggefährten verloren. Seine Liebenswürdigkeit und Schaffenskraft werden uns stets in Erinnerung bleiben.“

Karl Frais verstarb am 11. Mai 2023 im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit. Von 2005 bis 2014 war er Bundesvorsitzender der Naturfreunde Österreich und hat diese ehrenamtliche Funktion mit viel Hingabe erfüllt. Er trat das Erbe von Langzeitpräsidenten Heinz Fischer, der ja 33 Jahre Vorsitzender war, an. Für ihn waren die Grundwerte der Naturfreunde - Mensch und Leben im Einklang mit der Natur, das gemeinsame Erleben und der soziale Umgang mit Menschen, die Kerninhalte der Naturfreunde-Arbeit. Es lag ihm auch die Jugendarbeit immer sehr am Herzen.

Bei der Bundeskonferenz der Naturfreunde Österreich, die am Samstag, 31. Mai 2014 in Pamhagen stattgefunden hat, legte Dr. Karl Frais nach 10 sehr erfolgreichen Jahren, in der sich die Naturfreunde Österreich zu einer modernen, kompetenten alpinen Freizeit- und Umweltorganisation entwickelten, die Funktion des Bundesvorsitzenden offiziell zurück. In seiner Nachfolge wurde Mag. Andreas Schieder, langjähriges Mitglied der Naturfreunde, begeisterter Wanderer und Gesundheitssportler und damals SPÖ-Klubobmann im Nationalrat, einstimmig gewählt.

Karl Frais war zusätzlich auch Landesvorsitzender der Landesorganisation Oberösterreich, die er in seiner Tätigkeitsperiode zur größten Landesorganisation der Naturfreunde aufbaute. Karl Frais mit einem Rückblick über seine Arbeit bei den Naturfreunden: „Für mich geht ein Vierteljahrhundert Naturfreunde-Arbeit in führenden Funktionen zu Ende. Ich kann mit großer Freude auf viele Erfolge zurückblicken, wie zum Beispiel auf die Modernisierung und Ökologisierung von Hütten & Häusern, Forcierung neuer Sportkletter- und Boulderhallen sowie Schutz und freie Begehbarkeit der Natur. Dabei stand immer das sichere Naturerlebnis als Gesundheitsfaktor im Mittelpunkt. Wir haben uns neuen Herausforderungen gestellt und mit modernsten Kommunikationsformen den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Heute lege ich meine Funktion als Bundesvorsitzender in jüngere Hände und wünsche meinem Nachfolger Mag. Andreas Schieder viel Erfolg und den Naturfreunden eine tolle Zukunft.“

Karl Frais wurde 2020 bei der digitalen Bundeskonferenz der Naturfreunde Österreich die höchste Auszeichnung des Vereines zugesprochen, die „Berg frei Ehrentafel“.

Geboren und aufgewachsen in Gmunden in Oberösterreich, studierte er Germanistik, Sportwissenschaften und Soziologie in Salzburg. Von 1977 bis 1980 war Frais Leiter der Wohnbauberatung der WAG Linz und anschließend Sekretär und Büroleiter des ehemaligen Landeshauptamnn-Stellvertreters Dr. Grünner. 1991 wurde Frais in den Landtag von Oberösterreich gewählt und wurde dort Klubobmann.

Karl Frais hinterlässt seine Frau und seinen Sohn, denen wir unser tiefstes Mitleid über den großen Verlust aussprechen wollen.

