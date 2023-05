Elite 1/2023: Für immer jung

Einmalig. Erlesen. Edel.

Wien (OTS) - Voilà: Die Sommer-Ausgabe von Elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Diesmal dreht sich die Coverstory um den Traum der Menschheit vom Jungbrunnen: Um den Wunsch, für immer jung zu bleiben und damit um Kosmetik. Um ein Geschäft, das seit Jahrtausenden blüht und die Zeit überdauert.

Editorial

Der „Dandy“ gilt als ausgestorbene Spezies. Doch es gibt ihn. Noch immer. In seinem Leitartikel reflektiert Elite-Herausgeber Christian W. Mucha über den Dandy in der heutigen Zeit. Eine Kultfigur, die auf seine ästhetische Selbstvervollkommnung bezogen ist. Der Dandy gefällt, indem er missfällt. Er provoziert und – so Oscar Wilde: Unter demokratischen Bedingungen kann jeder ein Star sein. Wenn er es nur schafft, herauszuragen. Wofür Habitus und Kleidung gute Stilmittel sind.

COVERSTORY

Ganz schön wirksam

Der ewige Traum vom Jungbrunnen bewegt die Menschheit seit Jahrtausenden. Heute ist daraus ein Mega-Business geworden. Die großen Player der Kosmetik-Industrie setzen Milliarden mit dem Beauty-Geschäft um. Elite rollt die Historie der Schönheitspflege, die bis ins tiefe Altertum zurückreicht, auf. Und zeigt, dass auch die heutige Industrie noch gerne auf das eine oder andere Rezept von anno dazumal zurückgreift.

Shoe-Maniacs

Man möchte nicht glauben, welche Unsummen Marken-Schuh-Fetischisten in ihre elitären Luxus-Latschen stecken. Und welch enormer Profit sich damit beim Wiederverkauf machen lässt.

Perfekt gepflegt

Sommer, Sonne, Trockenheit – die Jahreszeit setzt der Haut gehörig zu. Elite zeigt, welche Produkte im Sommer für einen schönen Teint sorgen.

Luxus-Fabriken

Eine Entdeckungstour hinter die Kulissen der großen Maisons. Filigrane Handwerkskunst, außergewöhnliche Verfahren und die innovative Kreativität der exklusiven Marken.

Das Who is Who der Modewelt

Sie geben die Trends vor. Sie bestimmen, was auf den Runways dieser Welt läuft: Elite präsentiert die Top Fashion-Designer, die den legendärsten Modemarken ihren Stempel aufdrücken.

Wellness Pur

Körper, Geist und Seele einfach baumeln lassen. Und sich von magischen Händen wieder Energie holen. Elite besuchte die edelsten Spas rund um die Welt. Wie etwa das Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes, das Lanesborough Spa in London oder das Rosewood Hotel & Spa in Wien.

Gourmega

Wo die Küchenchefs nicht nur den Gaumen zum Kitzeln, sondern alle Sinne in Verzückung bringen. Die besten Fine Dining-Tempel der Welt finden Sie in der aktuellen Print-Ausgabe. Wie etwa das Al Muntaha in Dubai, das Armani Restaurante in Paris oder das Ellerman House in Kapstadt.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen Elite auf 134 Seiten u.a.:

Hair-lich schön. Wie man seine Haare schützt und verwöhnt.

Blumige Brise. Die Düfte dieses Sommers.

Summer-Glow. Das Make-up zur Jahreszeit.

Traumhafte Nächte. Wo der Jet-Set nächtigt.

Into the Sun. Wie man seine Haut für den Sommer fit macht.

Strahlende Juwelen. Von edlen Steinen und funkelnden Blickfängern.

Edle Zeiten. 30 exklusive Chronometer für Sie und Ihn in Wort und Bild.

