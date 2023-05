Nationalpark Donau-Auen lädt nach Orth und Eckartsau

Familienfest und Sommerferien-Camps

St.Pölten (OTS) - Das Familienfest im Nationalpark-Zentrum Schloss Orth an der Donau findet heuer am Muttertag, 14. Mai, statt und widmet sich dem Thema „Muttertag im Tierreich“: Bei vielen Tieren übernehmen zwar die Weibchen, geleitet vom Mutterinstinkt, die intensive Pflege des Nachwuchses, doch gibt es auch einige Arten, bei denen die Väter mithelfen. Auch sie werden vor den Vorhang geholt, wenn in Orth mit einem vielfältigen In- und Outdoor-Programm, mit Musik und Kulinarik gemeinsam mit dem Nationalpark-Rangerteam der Muttertag gefeiert wird.

Das Programm beinhaltet von 10 bis 18 Uhr u. a. Info-, Spiel- und Bastelstationen zu kiesbrütenden Vogelarten, zum Kaiseradler, zum Biber, zur Europäischen Sumpfschildkröte, zu Nattern und Wildbienen. Zudem gibt es eine Rätselrallye, ein Gewinnspiel, Kinderstationen, Rangershows, Schlossinselführungen und nicht zuletzt die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellungen „DonAUräume" und „Von Acker und Au – eine Zeitreise mit Kronprinz Rudolf in das Land der Donau-Auen", des museumORTH und der Orther Wendeltreppe. Nähere Informationen unter 02212/3555, e-mail schlossorth @ donauauen.at und www.donauauen.at.

Im Juli und August werden dann wieder Nationalpark-Feriencamps im Meierhof in Eckartsau angeboten. Auf die Kinder wartet in Begleitung des Nationalpark-Rangerteams eine erlebnisreiche Woche voll neuer Erfahrungen in der Flusslandschaft inklusive Entdeckungsreisen in die Wildnis, dem Kennenlernen von Flora und Fauna, Bootsfahrten auf dem Altarm, Lagerfeuerromantik am Abend und Übernachtungen in Großzelten. Das Donau-Auen-Feriencamp für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren findet vom 9. bis 14. Juli sowie vom 23. bis 28. Juli, das Nature-English-Camp für Kinder mit Englisch-Schwerpunkt vom 16. bis 21. Juli sowie vom 30. Juli bis 4. August statt. Nähere Informationen und Buchungen bei den Österreichischen Bundesforsten unter 02214/2335 und e-mail infostelle.donauauen @ bundesforste.at.

