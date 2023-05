DIE ERNÄHRUNG: Trends bei Lebensmitteln

Fachzeitschrift informiert über Trends bei Lebensmitteln und Erwartungen von LebensmittelexpertInnen. Weiters: Aufgaben von Börsen für landwirtschaftliche Güter. Wir klären auf.

Nach der Corona-Pandemie und mitten in der Teuerung haben wir Spitzenvertreter aus der Lebensmittelbranche und Wissenschaft gefragt, welche Trends uns bei Lebensmitteln 2023 erwarten. Lesen Sie die Details in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG! Mag. Katharina Koßdorff, Herausgeberin

Im CEO-Interview berichtet Philipp Hörrlein, BA, Geschäftsführer der Firmen Feldbacher Fruit Partners GmbH und Snack & Back CP GmbH, über Trends bei Snacks, die aktuellen Entwicklungen auf den Märkten in Zeiten von Preissteigerungen in allen Vorstufen und hoher Inflation, über Innovationen und Insekten, Werbeverbote und Nachhaltigkeit.

Trends in der Backbranche

Das deutsche Wissensforum Backwaren e.V. hat 2022 erhoben, welche Themen Backzutaten-Hersteller beschäftigen. Dabei wurden rund 100 Trends identifiziert und neun aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als Megatrends eingestuft. Der Geschäftsführer Christof Crone erläutert, worauf es bei diesen Megatrends ankommt.

Welche weiteren Themen erwarten Sie in dieser Ausgabe?

Für viele landwirtschaftliche Produkte in Österreich wie Getreide und Mais, Schweine und Rinder kommt Börsen eine besondere Rolle zu. In der aktuellen Ausgabe stellt DI Ernst Gauhs die „Börse für Landwirtschaftliche Produkte“ in Wien vor. Geschäftsführer Dr. Johann Schlederer berichtet über die „Österreichische Schweinebörse“, die jede Woche den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, die Preisbildung und Abrechnung zwischen landwirtschaftlichen Produzenten und Schlachtbetrieben abwickelt. Die „Rinderbörse“ wird in der nächsten Ausgabe vorgestellt.

Über die Bedeutung von Pflanzenschutzmitteln für die Sicherheit der Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten und wo die Herausforderungen in der aktuellen Diskussion im Rahmen der EU-Strategie „Farm to Fork“ liegen, informiert DI Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich, in seinem Kommentar.

Über ein EU-Forschungsprojekt zu Proteinen aus dem 3D-Drucker schreibt Dr. Katharina Stollewerk, Lebensmittelversuchsanstalt. Im Rechtsteil berichten Mag. Lukas Jäger, BA und Mag. Sara Khalil, L.L.M., Schönherr Rechtsanwälte GmbH, über ein OGH-Urteil zum Splitterflug aus einer Sektflasche und der Haftung der Kellerei. Der Frage, ob uns „Das große Krabbeln in unseren Lebensmitteln“ bevorsteht, geht Mag. Christina Huemer, BA, Fachverband der Lebensmittelindustrie, nach.

Wissenschaftspreis DER ALIMENTARIUS 2022

Die prämierte Arbeit der Preisträgerin Magdalena Engl, MSc MSc über „Lactate regulates gene expression via epigenetic modifications“ lesen Sie in dieser Ausgabe.

Ausblick: Sustainable Food Systems

Erfahren Sie der nächsten Ausgabe unserer Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG mehr darüber, was man unter „Sustainable Food Systems“ versteht und wie vielfältig die Herausforderungen der Transformation unserer Lebensmittelherstellung in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht sind.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

