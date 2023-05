Ein Dankeschön an alle Mütter mit gemeinsam verbrachter Zeit am Muttertag

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Familienpass bietet ein großes Angebot an vergünstigten Ausflugszielen für die ganze Familie

St.Pölten (OTS) - Am Muttertag, den 14. Mai, und am internationalen Tag der Familie, am 15. Mai, feiern wir neben Mamas, Bonusmamas, Omas und Tanten die ganze Familie. In Niederösterreich bereiten sich schon rund 56.000 Kindergartenkinder mit den Pädagoginnen und Pädagogen auf den Muttertag vor: Sie basteln und zeichnen kleine Überraschungen, lernen Gedichte oder ein Lied. „Danke zu sagen ist eine kleine Tat mit großer Wirkung. Ein großes Danke gilt den Pädagoginnen und Pädagogen, die den Kindern die Bedeutung des Muttertags mit einer Geste der Dankbarkeit näher bringen. Ich freue mich auch, dass wir mit der NÖ Familienland GmbH und dem NÖ Familienpass die Familien in Niederösterreich auf vielerlei Weise unterstützen wie beispielsweise mit zahlreichen vergünstigten Ausflugszielen. Denn die Familien sind es, die unsere Gesellschaft tragen“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Muttertag im Tierreich heißt es am Sonntag, den 14. Mai, beim Familienfest im schlossORTH Nationalpark-Zentrum. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit dem Nationalpark-Rangerteam. Für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses gibt es beim Familienfest 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt.

Tanzen, lachen und mitmachen heißt es am Sonntag, den 21. Mai, beim NÖ Familienfest auf der Schallaburg. Von 9 bis 18 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Kreativ- und Bewegungsstationen, Familienführungen durch die Ausstellung „Kind sein“, die Kinderpolizei oder Theatervorstellungen der Gruppe Schneck und Co. Für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses ist der Eintritt ermäßigt: 10 Euro für die ganze Familie.

„Dem Klang auf der Spur“, lautet das Motto am Sonntag, den 18. Juni, beim Familientag im Schloss Grafenegg. Klang-Expeditionen für Groß und Klein mit Konzerten, Bewegungsstationen und Workshops erwarten die Besucherinnen und Besucher. Gegen Vorlage des NÖ Familienpasses gibt es zwei Euro Ermäßigung auf das Familienticket.

„Familie ist bunt und vielfältig. Daher kann der NÖ Familienpass nicht nur von Mama, Papa, Oma und Opa, sondern auch von Tante, Onkel oder Freunden beantragt werden, um die vielfältigen Vorteile zu nutzen. So bleibt das Familienleben spannend und abwechslungsreich“, so Teschl-Hofmeister.

Wer noch keinen NÖ Familienpass hat oder sich über die vergünstigten Angebote informieren möchte, findet die nötigen Informationen unter www.familienpass.at.

