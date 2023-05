WKÖ-Kühnel zum Austrian Blockchain Award: Vertrauen in die digitale Welt wichtig

„Blockchain hilft, transparente, technologisch sichere Systeme und Anwendungen zu schaffen“ – Austrian Blockchain Award 2023 im Rahmen des eDAY23 verliehen

Wien (OTS) - „Der Wirtschaftskammer ist es wichtig, dass Forschung und Wirtschaft bei der Digitalisierung näher zusammenrücken und an einem Strang ziehen. Damit das auch bei dem so wichtigen Thema Blockchain erfolgreich gelingt, haben wir den Austrian Blockchain Award ins Leben gerufen, und zwar gemeinsam mit dem Austrian Blockchain Center, der größten übergreifenden Blockchain-Forschungseinrichtung in Österreich“, sagt Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Sie zeichnete gemeinsam mit Repräsentant:innen des Austrian Blockchain Center (ABC) herausrausragende Blockchain-Projekte aus Österreich aus. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer feierlichen Gala beim eDAY23 in der Wirtschaftskammer Österreich statt.

„Als Wirtschaftskammer ist uns das Vertrauen in die digitale Welt ein großes Anliegen. So haben wir von Anfang an dazu beigetragen, dass es österreichische Anbieter von Produkten mit digitalen Signaturen gibt. Blockchain ist die nächste Technologie, die uns hilft, transparente, technologisch sichere Systeme und Anwendungen zu schaffen. Die Implementierung dieser digitalen Blockchain-Infrastrukturen sind Gradmesser für den Erfolg im digitalen Zeitalter und sie sind das Trampolin Richtung erfolgreicher und wettbewerbsfähiger Zukunft. Das zeigen auch die Einreichungen zu unserem Preis - Blockchain und vor allem die darauf basierenden Anwendungen sind in der Unternehmenswelt gekommen um zu bleiben“, so Kühnel.

Zwtl.: Blockchain Award: Hervorragende Einreichungen aus der Szene

Die Einreichungen für den Austrian Blockchain Award 2023 stellen die hervorragende heimische Blockchain-Szene in die Auslage. Nachdem 20 renommierte Juryexpert:innen in einem zweistufigen Verfahren alle Einreichungen mit enormer Fachkenntnis bewertet hatten, wurden die Preise in insgesamt fünf Kategorien vergeben:

Der Preis für die beste Businessanwendung ging an „Blocks makes the Change“ von Glink GmbH.

Kraft Studio durfte sich für die Einreichung „Hashd0x“ über den Preis für die beste Smart Technology freuen.

Den Preis für das beste Start-Up erhielt Iknaio für Cross Ledger Technology.

Für besondere Nachhaltigkeit wurde die Non-custodial Crypto Wallet Security Platform von Chora ausgezeichnet.

Der Preis für das beste Business-Modell ging für das Pantos Multichain Token System an die Pantos GmbH.



Die Preise für die einzelnen Kategorien wurden von der Wirtschaftskammer Österreich, von AUSTRIAPRO, von der Dorda Rechtsanwälte GmbH, von Brandl & Talos Rechtsanwälte sowie von der WU Executive Academy zur Verfügung gestellt.



Aus diesen fünf ausgezeichneten Unternehmen wurde Glink mit „Blocks makes the change“ zum Gewinner des Austrian Blockchain Award 2023 gewählt. „Das Konzept, das Anwendungsdesign und die Auseinandersetzung mit dem Megathema Climate & Blockchain haben die Jury überzeugt. Wir sehen, dass Glink hier großes Potenzial hat und die Blockchain-Technologie überzeugend und beispielhaft einsetzt“, so Jury-Vorsitzender Klaus Pirklbauer über den Gewinner des Austrian Blockchain Award 2023. „Gerade für Österreich als Exportnation ist es wichtig, wettbewerbsfähige Produkte für internationale Märkte zu entwickeln. Rot-weiß-rotes Digi-Hightech komplettiert das heimische Exportangebot in bestmöglicher Weise“, so Kühnel abschließend.

Kurzvideos der Gewinner des Blockchain Award 2023 sowie aller Nominierten sind auf www.blockchainaward.at zu finden. (PWK143/JHR)

