Tourismuspreis im SalzburgerLand geht an "Festspiele der Alpinen Küche"

Regionalität und Nachhaltigkeit dominieren den Zipfer Tourismuspreis 2023

Salzburg (OTS) - Die „Festspiele der Alpinen Küche“ in Zell am See-Kaprun wurden mit dem Zipfer Tourismuspreis 2023 ausgezeichnet. Die Trophäe für innovative Konzepte in der touristischen Angebotsentwicklung geht damit an ein besonderes Genussprojekt, das die regionale Kulinarik in den Fokus stellt.

„Das Gute bewahren, ohne sich dem Zeitgeist zu verschließen“: Das ist der Anspruch der Gastgeber*innen in Zell am See-Kaprun bei den Festspielen der Alpinen Küche, die jedes Jahr mehrere hundert Akteur*innen aus Tourismus und Gastronomie, Köch*innen und Produzent*innen aus dem gesamten Alpenraum zu Vernetzung und Erfahrungsaustausch einlädt. Höhepunkt des Programms sind dabei nicht nur hochrangige Diskussionsrunden mit Expert*innen und Vordenker*innen der Alpinen Küche, sondern auch ein Marktplatz zum Verkosten von hochwertigen, regionalen und innovativen Produkten.

„Mit den Festspielen der Alpinen Küche haben die Organisatorinnen und Organisatoren ein wichtiges Thema auf qualitätsvolle und emotionale Weise aufgegriffen“, würdigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der Verleihung des Zipfer Tourismuspreis 2023 am Donnerstag in der FH Salzburg das Gewinnerprojekt. „Die Bedeutung von regionalem Essen, von Zutaten die vor unserer Haustür im Garten, auf den Feldern oder in den Wäldern wachsen, und natürlich die Qualität von heimischem Fleisch und Fisch ist uns in den vergangenen Jahren umso mehr bewusst geworden. Die ‚Festspiele der Alpinen Küche‘ sind ein idealtypisches Beispiel, wie Tourismus die regionale Wertschöpfung steigern und damit einen Mehrwert für Mensch und Natur in unserer wunderschönen alpinen Region schaffen kann – ganz, wie wir es auch in unserer neuen Tourismusstrategie für das Land Salzburg hervorgehoben haben.“

>> Festspiele der Alpinen Küche 2023: Termin, Programm-Highlights & Tickets

Regionalität und Nachhaltigkeit dominieren diesjährigen Tourismuspreis

Für das Finale von einer Fachjury nominiert, setzten sich die Festspiele der Alpinen Küche schließlich in einer öffentlichen Publikumswahl durch. Der zweite Platz ging mit dem Hotel-Projekt Das HINTERSEE ebenfalls an ein Haus, das Regionalität und Nachhaltigkeit für seine Gäste mit einem ganzheitlichen Konzept erlebbar macht. Das Podium komplettiert die Sternenwanderung im Salzburger Lungau auf dem dritten Platz.

„Es macht große Freude, wie Salzburgs Touristiker im Großen wie im Kleinen immer wieder mit innovativen Ideen zur Qualitätssteigerung unseres touristischen Angebots beitragen“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft und neben Zipfer sowie ORF Salzburg einer der Hauptinitiatoren der Auszeichnung. „Auffallend und ganz in unserem Sinn ist, dass dabei ein nachhaltiges, naturnahes Urlaubserlebnis immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das SalzburgerLand birgt mit seinen großen Landschaftsräumen und natürlichen Ressourcen einen großen Schatz, der nicht nur für die Salzburgerinnen und Salzburger, sondern auch für unsere Gäste immer mehr an Bedeutung und Attraktivität gewinnt – sei es durch unsere hochwertige Alpine Küche, oder aber auch durch Aktivitäten in der freien Natur.“

„Die Siegerprojekte sind alle auf ihre Weise ein perfektes Beispiel dafür, wie man sich als Tourismusverband oder touristische Region mit einem erstklassigen Angebot differenziert“, ergänzt Bauernberger. „Der Zipfer Tourismuspreis soll allen Touristikern im SalzburgerLand als Motivation dienen, das Besondere zu wagen. Denn nur wirklich außergewöhnliche und perfekt zur Region passende Angebote sorgen für unvergessliche Urlaubsmomente bei unseren Gästen.“

„Salzburgs Touristiker und Gastronomen beweisen Jahr für Jahr ihre Innovationskraft. Die hohe Qualität macht das SalzburgerLand zu einer Urlaubsdestination ersten Ranges. Zipfer ist sehr stolz, die innovativsten Konzepte für den Gast im SalzburgerLand mit dem Zipfer Tourismuspreis auszeichnen zu dürfen. Besonders freut es mich, erstmals auch StudentInnen der FH Salzburg eine Bühne für kreative und innovative Konzepte bieten zu können", so der Verkaufsdirektor Gastronomie Salzburg der Brauunion Österreich, Günter Hinterholzer.

Premiere für Studentenpreis

Hinterholzer spricht die erstmals in diesem Jahr vergebene Auszeichnung für außergewöhnliche Ideen von Student*innen im Studiengang Innovation & Management im Tourismus an der FH Salzburg an. Der Sieg ging an das Projekt VEREINE VOR DIE TÜR von Lena Theussl, Theresa Moosleitner, Katharina Stangassinger, Alice Lohninger, Nina Kötzdorfer. Der Hintergedanke des Projekts: Wenn Hotels aufgrund des Mitarbeiter*innenmangels keine Voll- oder Halbpension mehr anbieten können, soll diese Lücke durch regionale Kulinarik von örtlichen Vereinen gefüllt werden.

„SeeSushi“ vom Wolfgangsee holt Jurypreis

Um regionale Küche – in ganz besonders innovativer Form – geht es auch beim Sieger des diesjährigen Jurypreis. Dominik Edlinger verarbeitet in seinem Hotel Bergrose in Strobl am Wolfgangsee heimische Süßwasserfische zu genussvollem SeeSushi. Dabei vermischt der innovative Koch seine weltweit gesammelten Einflüsse und Erfahrungen mit rein regionalen Produkten aus dem Salzkammergut.

Branchen-Event thematisierte innovative Kommunikation

Die Verleihung des Zipfer Tourismuspreis 2023 war am Dienstag der Auftakt zum hochrangig besetzten Branchen-Event „Brennpunkt Innovation“ an der FH Salzburg. Unter dem Leitmotiv „Innovative Kommunikation in spannenden Zeiten“ beschäftigten sich Vorträge und Expert*innendiskussionen mit den neu geschaffenen Rahmenbedingungen und Chancen in der Kommunikation – nicht nur mit Gästen, sondern auch innerhalb der Tourismus-Organisationen und -Betriebe.

Ein großes Thema waren dabei die aktuellen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, die auch die Zukunft und Arbeitswelt in der Tourismuswirtschaft maßgeblich beeinflussen wird. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählte darüber hinaus der Vortrag „Was im Gedächtnis bleibt – Mit mentaler Verfügbarkeit die kommunikative Leistung von Werbung besser messen“ von Guido Modenbach, Geschäftsführer von Seven.One Media, sowie die von Jens Barczewski, General Manager der europaweit größten Kommunikations-Agenturgruppe Serviceplan präsentierten „Trends in der Kommunikation touristischer Unternehmen in Krisenzeiten“.

Rückfragen & Kontakt:

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Gernot Hörwertner

+43 662 6688-75

g.hoerwertner @ salzburgerland.com

presse.salzburgerland.com