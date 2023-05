FPÖ/AUF – Herbert zu Personalnot bei Polizei: Ein paar Klimatickets und bezahlte Führerscheine lösen den eklatanten Personalmangel nicht

Wien (OTS) - „Wenn ÖVP-Innenminister Karner ernsthaft glaubt, dass er mit der Übernahme der Kosten eines Klimatickets oder des Führerscheins den eklatanten Personalmangel bei der Polizei - verursacht durch jahrzehntelange politische Fehlentscheidungen von ÖVP-Innenministern - ausmerzen kann, dann lebt er ja noch mehr fernab der Realität, als ich gedacht hätte. Ein wesentlicher Aspekt bei einer Rekrutierung ist die grundsätzliche Zufriedenheit der Mitarbeiter. Immerhin kommen 80 Prozent der Polizeischüler aus dem persönlichen Umfeld aktiver Polizisten. Derzeit aber herrscht eine massive Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen und dem Führungsverhalten – das zeigte kürzlich eine interne Umfrage. Es braucht endlich einen anderen Umgang mit den Exekutivbeamten und vor allem wieder mehr Wertschätzung, damit auch die Mitarbeiterzufriedenheit wieder steigt“, betonte heute der Bundesvorsitzende der AUF und freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst NAbg. Werner Herbert.



„Der massive Personalmangel ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern diese Entwicklung war absehbar. Der Generationswechsel ist voll im Gange, etliche ältere Kollegen sind bereits in den Ruhestand getreten oder werden es in nächster Zeit noch tun. Um die Versäumnisse der ÖVP-Innenminister aufzuarbeiten, hat Herbert Kickl als Innenminister vorausschauend gehandelt und eine großangelegte Rekrutierungskampagne gestartet. Diese Kampagne war die erfolgreichste seit Jahren“, erinnerte Herbert. Mit dem Eintritt der Grünen in die Regierung sei die Personaloffensive für die Polizei auf der Agenda der ÖVP aber offensichtlich ganz weit nach hinten gerutscht. „Die ÖVP wollte den Grünen Partner offensichtlich nicht verärgern“, so Herbert.



„Wenn es endlich wieder einen Innenminister gibt, der sich ernsthaft der Interessen der Exekutivbediensteten annimmt, auch was die Arbeitsbedingungen oder die Gehaltsschemata betrifft, wird auch die Rekrutierung wieder leichter fallen. Das wird aber nur mit einer FPÖ in der Bundesregierung möglich sein. Es ist klar, dass auch unsere Polizei dringend einen Herbert Kickl an der Spitze der Bundesregierung braucht, damit die ÖVP nicht vielleicht auch noch auf die Idee kommt, den Personalmangel in der Polizei - gleich wie im Pflegebereich oder der Wirtschaft - mit importierten ‚Fachkräften‘ aus dem Ausland ausgleichen zu können“, betonte Herbert.

