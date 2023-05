SPÖ-Tanzler zu Elementar Plus: „50 Ausbildungsplätze sind maximal homöopathische Dosis an Verbesserung“

SPÖ-Bildungssprecherin begrüßt Bewegung bei Elementarpädagogik – an Kindergartenmilliarde führt kein Weg vorbei

Wien (OTS/SK) - Es sei „kein Geheimnis“, dass es dringenden Veränderungsbedarf in der Ausbildung von Kindergartenpädagog*innen gibt, hält SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler fest. Das heute von Bildungsminister Polaschek präsentierte Pilotprojekt „Elementar Plus“ für Assistent*innen sei daher eine durchaus positive Entwicklung, aber 50 Ausbildungsplätze können „maximal als homöopathische Dosis an Verbesserung“ gesehen werden, so Tanzler. ****

„Wir brauchen dringend mehr Personal in den Kindergärten, das wissen wir alle“, so Tanzler. „Jede Maßnahme, die hier Abhilfe schaffen soll, ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Wie aber ein Ausbildungspaket für gerade einmal 50 Personen tatsächlich Abhilfe schaffen soll, kann wohl nur der Minister beantworten.“

Das beste Mittel, um die Situation sowohl für das Personal als auch für die Kinder zu verbessern, sei die von der SPÖ geforderte Kindergartenmilliarde: „Mit einer Milliarde Euro jährlich können die Rahmenbedingungen verbessert und der Beruf dadurch deutlich attraktiviert werden. Die Pädagog*innen wollen die Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern, anstatt nur fachfremde Aufgaben wie Bürokratie oder Reinigung zu übernehmen. Es braucht schnellstmöglich mehr Fachkräfte für diesen so wichtigen Zukunftsbereich und diese bekommen wir durch eine entsprechende Finanzierung und einer damit einhergehenden Verbesserung der täglichen Arbeit in den Kindergärten. An der Kindergartenmilliarde führt einfach kein Weg vorbei“, ist sich Tanzler sicher. (Schluss) ts/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at