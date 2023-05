Christoph Zeiher wird neuer Nachrichtenchef der dpa (FOTO)

Berlin (ots) - Christoph Zeiher (34) wird neuer Nachrichtenchef der dpa. Er komplettiert ab 1. Juli 23 das fünfköpfige Nachrichtenchef-Team der dpa, das in Vertretung der Chefredaktion die Dienste der Agentur im In- und Ausland in Wort, Bild, Audio, Video und Grafik steuert. Zeiher arbeitete zuletzt als Dienstleiter im dpa-Ressort Panorama und zeichnete sich dort unter anderem als versierter Koordinator von Breaking-News-Lagen aus.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann betont: "Wir stehen inmitten eines epochalen Medienwandels, der natürlich auch die Dienste der Deutschen Presse-Agentur massiv beeinflusst. Und unsere Kunden erwarten zu Recht von uns, dass wir diesen Wandel nicht nur nachvollziehen, sondern selbst aktiv vorantreiben. Das bedeutet ganz andere Anforderungen an eine Nachrichtenagentur als noch vor einigen Jahren. Unsere fünf Nachrichtenchefinnen und Nachrichtenchefs sind die zentralen Manager dieses Wandels für den redaktionellen Bereich. Sie sind verantwortlich dafür, dass sich die heutigen Anforderungen an Multimedialität und digitalem Publizieren im täglichen Angebot der dpa widerspiegeln. Wir sind sehr froh, dass wir Christoph Zeiher für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten."

Christoph Zeiher stammt aus Lörrach und absolvierte in Freiburg ein Bachelorstudium der Politikwissenschaft und Geschichte sowie ein Masterstudium Kulturjournalismus an der Universität der Künste in Berlin. Er arbeitete unter anderem für Zeit Online und das Centre for Investigative Journalism, ehe er 2017 ins dpa-Volontariat wechselte. Seit 2019 war er in verschiedenen Ressorts als Reporter sowie in den vergangenen Jahren als Deskredakteur und Dienstleiter im Panorama tätig.

