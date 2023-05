BMKÖS/Mayer: Auslandsmesseförderung für Galerien erhöht

Export-Förderung für bildende Kunst von 367.500 auf 420.000 Euro erhöht.

Wien (OTS) - Das BMKÖS erhöht die Auslandsmesseförderung für österreichische Galerien, die bildende Kunst heimischer Künstlerinnen und Künstlern auf internationalen Kunstmessen präsentieren. Das hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin heute im Zuge des Kulturausschusses des Nationalrats bekanntgegeben.

„Die Auslandsmesseförderung für Galerien ist ein wichtiges Sprungbrett für Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und ermöglicht ihnen internationale Präsenz“, so Staatssekretärin Mayer. „Gerade im Bereich der bildenden Kunst ist diese Sichtbarkeit über die Landesgrenzen hinaus von enormer Bedeutung – kaum eine andere Kunstsparte ist derart international vernetzt und auf internationale Kontakte und Verkäufe angewiesen. Deshalb haben wir heuer unter anderem mit der verstärkten Zusammenarbeit mit ‚Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art‘ einen wichtigen Schritt gesetzt. Ich freue mich daher sehr, dass wir jetzt auch die Auslandsmesseförderung erneut erhöhen und damit noch mehr Künstlerinnen und Künstlern und vor allem auch jüngeren Galerien diese Möglichkeiten bieten können.“

Die Auslandsmesseförderung existiert seit 2002 und wurde in ihrem Fördervolumen von 329.000 Euro im Jahr 2019 sukzessive angehoben; im Jahr 2023 werden vom BMKÖS bis zu 420.000 Euro zur Verfügung gestellt, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gefördert wird die Teilnahme an renommierten Messen wie der ARCO Madrid, Art Brussels, Armory Show New York, Art Cologne, Art Basel oder Frieze Art Fair London sowie „Off-Messen“. Über 50 Galerien mit insgesamt bis zu 100 Messe-Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern profitieren vom Programm. Die Maximalförderung pro einreichender Galerie beträgt 20.000 Euro. Abgewickelt wird die Fördermaßnahme wie bereits im letzten Jahr durch den Verband österreichischer Galerien moderner Kunst im Auftrag des BMKÖS.

