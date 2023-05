Wertgarantie: Starkes Wachstum unter erschwerten Bedingungen - Geschäftsergebnisse 2022 (FOTO)

Wiener Neustadt (ots) - Wertgarantie blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Konjunkturellen Herausforderungen und einer angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage setzt der Spezialversicherer eine erfolgreiche Bilanz entgegen: Das Neugeschäft liegt bei einem Plus von 20 Prozent und somit auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Der Vertragsbestand im CE-Bereich liegt europaweit bei über 6,7 Millionen. "Allen Widrigkeiten zum Trotz hat Wertgarantie erneut ein starkes Wachstum erzielt. Gemeinsam mit unseren Partnern ist es auch in Österreich gelungen, der Multi-Krisen-Situation erfolgreich zu begegnen", ordnet Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender, ein.

Starkes Wachstum trotz schwieriger Zeiten - so lässt sich das Geschäftsjahr 2022 des Spezialversicherers zusammenfassen. Wertgarantie ist es gelungen, in den vergangenen beiden Corona-Jahren insbesondere die Partnerbasis deutlich zu verstärken. Die Akquisitionserfolge sprechen mit mehr als 500 neuen Partnern in Österreich und Deutschland für sich. Insgesamt sind es mehr als 1.200 aktive Partner in Österreich.

"Unsere Produkte sind unmittelbar mit der Situation im Handel und damit mit dem privaten Konsum verbunden", sagt Patrick Döring. "Wir haben daher besonders die Herausforderungen unserer Partner im österreichischen Fachhandel im Blick und bieten Unterstützung und Lösungen." Sinkende Margen bei steigenden Betriebskosten, schwieriges Konsumklima und hohe Fluktuationsraten bei den Beschäftigten im Einzelhandel - Wertgarantie kennt die Herausforderungen. Ertragssteigerung durch die Vermarktung der Wertgarantie-Produkte sowie eine starke Kundenbindung durch fundierte Beratung und Service im Handel sichern die Rendite und den langfristigen Erfolg. "Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere Verlässlichkeit bei den Prämien und Provisionen unsere Partnerschaften im Handel halten und darüber hinaus ausbauen werden", zeigt sich Patrick Döring optimistisch.

Wertgarantie setzt auf die enge, persönliche Betreuung der Partner, die Durchführung von Schulungs- und Trainingsveranstaltungen vor Ort sowie online. Für eine zukunftsorientierte Betreuung hat der Spezialversicherer zu Jahresbeginn eine neue Vertriebsstruktur etabliert. Bisher waren die Außendienst-Mitarbeiter in erster Linie erfolgreiche Generalisten: Strategische Gespräche mit Unternehmern, neue Partner gewinnen und aufbauen, Schulungen und Profi-Trainings durchführen - ein umfangreiches Aufgabengebiet, das Wertgarantie nun spezialisiert hat: Das Vertriebsteam führt bei den Partnern die Chefgespräche und betreut die Aktivpartner. Im hybriden Schulungskonzept schulen und trainieren spezialisierte Präsenztrainer auf der Fläche vor Ort, zeitgleich wurde die Online-Akademie personell um weitere Online-Trainer aufgestockt. "Diese hybriden Schulungskonzepte aus E-Learnings, E-Trainings und Präsenzschulungen sind ein wesentlicher Erfolgsgarant für unsere Partner wie auch für uns", sagt Patrick Döring.

"Partnerschaft mit dem Handel" - dafür ist Wertgarantie in der Branche bekannt. Anfang der 1960er Jahre hatte Wertgarantie-Gründer Kurt Jodexnis in Deutschland die Idee, Fernseher und damit Technik für den Hausgebrauch zu versichern, was damals ebenso revolutionär wie visionär war. Von Fernsehern und Hausgeräten über das Fahrrad bis zum Smartphone - für jedes Produkt aus dem Portfolio bietet Wertgarantie eine echte Problemlösung für Kunden und Fachhandel. Seit 2003 auch in Österreich. Mit dem neuesten Produkt, dem Geburtstags-Komplettschutz, setzt Wertgarantie im sechzigsten Jahr des Bestehens abermals ein Zeichen. Der neue Komplettschutz startete im April und beinhaltet noch mehr Leistungen insbesondere mit Blick auf Gebrauchtgeräte - mit Erfolg: Gleich in den ersten Wochen nach dem Start konnte Wertgarantie mit diesem Produkt den Anteil der versicherten Gebrauchtgräte signifikant steigern.

Seit 2022 versichert Wertgarantie auch Uhren. Dank der maßgeschneiderten Wertgarantie-Uhrenschutz-Produkte ist es Juwelieren, Uhrmachern oder Uhrenhändlern möglich, ihren Kunden die umfangreichsten Garantieprodukte am Markt zu bieten, übrigens auch für gebrauchte Uhren: "Mit unserem Komplettschutz übernehmen wir die Kosten für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, Fall/Sturz, Wasser/Feuchtigkeit oder Verschleiß zurückzuführen sind - und leisten damit weit mehr als die gesetzliche Gewährleistung oder Herstellergarantie", verdeutlicht Patrick Döring. Die Juweliere können im Schadenfall Reparaturen selbst durchführen und profitieren gleich mehrfach: Die reibungslose Abwicklung mit Wertgarantie stärkt die Kundenbindung, die kostenlose Reparatur bzw. der Austausch stellt die Kunden zufrieden. Reparaturen können zudem in der eigenen Werkstatt durchgeführt werden, durch die schnelle Schadensbearbeitung und Auszahlung innerhalb weniger Stunden sammeln die Partner Pluspunkte bei den wertvollen Kunden. Erste Erfahrungen machte der Spezialversicherer bereits durch die Versicherung von Smartwatches.

"Auch im Geburtstagsjahr lassen wir nicht nach", bekräftigt Vorstandsvorsitzender Patrick Döring. "Mit unserer vertrieblichen Power, den Produkten, die die Wünsche der Kunden erfüllen und unserem überzeugenden Nachhaltigkeitsargument 'Reparieren statt Wegwerfen' sind wir bestens aufgestellt und resilient hinsichtlich der konjunkturellen Herausforderungen!"

