PARI erwirbt Nortev, den Hersteller des Pferde-Inhalationsgeräts Flexineb® (FOTO)

Starnberg (ots) - PARI, Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln im Bereich Atemwege und Inhalation, gab heute den Erwerb der irischen Firma Nortev bekannt. Nortev produziert und vertreibt das Pferde-Inhalationsgerät Flexineb®, einen Inhalator zur Atemwegstherapie bei Pferden durch Verneblung von Medikamenten oder Kochsalzlösung. Darüber hinaus bietet Nortev auch Inhalationsgeräte für Kleintiere an.

Seit seiner Gründung 2008 in Galway, Irland, hat sich Nortev zu einem führenden Hersteller von Inhalatoren für Pferde und Kleintiere entwickelt und vertreibt seine Produkte weltweit in über 30 Ländern in Europa, Nordamerika, Australien und dem Mittleren Osten. Zu den Kunden gehören namhafte Tierkliniken, Pferdegestüte, Pferdetrainer sowie Profi- und Freizeitreiter.

PARI CEO Arne W. Dirks: "Unser Ziel ist es, die Erfahrung von PARI aus über 100 Jahren in der Inhalationstherapie auch im Bereich der Tierinhalation zu etablieren. Mit Nortev haben wir ein Unternehmen gefunden, das wie wir bei PARI innovative Inhalationsgeräte mit höchstem Qualitätsstandard entwickelt und vertreibt. Gemeinsam können wir neue Inhalationstherapien entwickeln, von denen Pferde und Kleintiere mit Atemwegserkrankungen - und damit auch deren Halter - profitieren."

Nortev wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen von den beiden Gründern Gavan O'Sullivan und Declan Moran geführt. "Ich freue mich darauf, unter dem Dach von PARI unseren Pferdeinhalator Flexineb® weiterzuentwickeln", so Gavan O'Sullivan. "Für unsere Flexineb® Kunden ergeben sich durch die Übernahme keine Änderungen. Gemeinsam mit PARI werden wir unsere Vision der stetigen Verbesserung und Innovation bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Tieren weiter vorantreiben."

Der Erwerb von Nortev ist die erste Übernahme im Rahmen der von PARI CEO Arne W. Dirks vorangetriebenen Wachstums- und Diversifizierungsstrategie, durch den PARI sich Zugang zu einem vielversprechenden Markt erschließt. Darüber hinaus eröffnet der Zusammenschluss mit Nortev attraktives Synergiepotential.

Über PARI

PARI ist als Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln im Bereich Atemwege mit dem Schwerpunkt auf Inhalationsgeräten seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheker und Patienten.

Durch kontinuierliche Entwicklung, stetiges Wachstum und zuverlässige Produkte höchster Qualitätsstandards konnte die Marktführerschaft in Deutschland für Geräte, Salzlösungen und Inhalationshilfen ausgebaut werden. Im Bereich Inhalationsgeräte bei Mukoviszidose ist PARI Weltmarktführer.

Ein breites Produktportfolio findet seinen Einsatz von der Diagnose über die Behandlung bis zum Monitoring, um Patienten eine umfassende Versorgung zu bieten. Denn PARI handelt nach der Mission, den Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, und denen, die sich um sie sorgen und kümmern, das Leben zu erleichtern. Dazu bietet PARI neben innovativen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen auch umfassende Services für Anwender, medizinische Fachkreise und Vertriebspartner an.

Ergänzend bietet PARI auch Erkältungspräparate an - ein weiterer Baustein zur Rundum-Versorgung der Atemwege.

Die PARI-Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in Starnberg mit weiteren Standorten in Weilheim, Gräfelfing und Gilching. Dazu kommen internationale Niederlassungen und ein weltweites Distributionsnetzwerk. Die rund 650 Mitarbeiter und ein seit vielen Jahren stabiles Management blicken auf die Erfahrung von über 100 Jahren Firmengeschichte zurück. So verbinden sich Tradition und Innovation zu durchdachten und klinisch bewährten Produktlinien mit bestem Ruf.

Über Nortev

Als junges irisches Unternehmen wird Nortev von der Vision geleitet, einen Nischenmarkt in der Tiergesundheit zu identifizieren und zu entwickeln. Das Hauptprodukt Flexineb® ist der erste Vernebler, der speziell für Pferde entwickelt, hergestellt und vermarktet wurde. Die lebendige irische Pferdebranche mit einer Vielzahl an Veranstaltungen für professionelle und Freizeitreiter spielte während der Entwicklungsphase eine entscheidende Rolle.

Innerhalb von nur 12 Jahren hat das Unternehmen erfolgreich Niederlassungen in Galway, Limerick, Kanada und zuletzt in den USA eröffnet. Nortev beschäftigt rund 25 Mitarbeiter in Irland, den USA und Kanada.

Neben der Unterstützung von Pferdehaltern, Reitern sowie deren Tieren, wird Flexineb® jetzt auch bei der Behandlung von Atemwegsbeschwerden von Klein- und Haustieren eingesetzt.

