SPÖ-Schieder: Wo nachhaltig draufsteht, muss nachhaltig drin sein

EU-Parlament für Greenwashing-Verbot und langlebigere Produkte

Wien (OTS/SK) - Heute hat das EU-Parlament seine Position zum Richtlinien-Vorschlag „Empowering consumers for the green transition“ abgestimmt, darin enthalten ist ein Verbot von Produkt-Greenwashing, Schutz für Konsument*innen vor Manipulation im Internet, sowie Vorgaben für länger haltbare Produkte. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder freut sich über die breite Zustimmung: „Viele Menschen bemühen sich im Alltag, beim Einkaufen, auf Reisen, nachhaltiger zu konsumieren. Der Wildwuchs an Nachhaltigkeits- und Klima-Labels oder irreführender Vermarktung auf und von Produkten macht eine wirklich bewusste Entscheidung aber schwer. Dieses sog. ‚Greenwashing‘, also das beschönigende Marketing, um Produkte nachhaltiger und umweltfreundlicher darzustellen, als sie es sind, soll umfassend verboten werden. Bezeichnungen wie ‚klimaneutral‘ oder ‚ökologisch‘ dürfen nicht mehr ohne detaillierten Nachweis verwendet werden, es sollten nur Labels erlaubt sein, die eine offizielle behördliche Zertifizierung nachweisen können.“ ****

Die Richtlinie ist Teil des ersten Pakets zur Kreislaufwirtschaft. Vor den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten positioniert sich das EU-Parlament in seiner Abstimmung heute auch wieder klar für ein ‚Recht auf Reparatur‘ und gegen verfrühte Produktalterung: „Falsche Angaben zur Lebensdauer von Produkten oder Produkte ohne Informationen über Reparaturmöglichkeiten darf es nicht mehr geben. Das sind wichtige Bausteine eines von uns schon so lange geforderten ‚Rechts auf Reparatur‘ für Konsument*innen. Produkte sollen von Haus aus länger halten und reparierbar sein, so vermeiden wir Unmengen an Schrott und sparen einen Teil des Ressourcen-Verbrauchs für die Herstellung neuer Geräte ein. Gleichzeitig schafft und erhält das Recht auf Reparatur Chancen auf dem lokalen Arbeitsmarkt, wie beispielsweise im Reparaturdienstleistungsbereich oder im ‚Second-Hand‘-Vertrieb.“ (Schluss) up

