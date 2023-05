Volkshilfe-Umfrage: Schlechtes Zeugnis für die Regierung bei Pflegethemen

Hälfte der Bevölkerung schaut mit Sorge in die Pflegezukunft

Wien (OTS) - Im Moment vergeht kaum ein Tag ohne Schreckensmeldung aus dem Gesundheitswesen. Überfüllte Spitalsambulanzen, überfordertes Gesundheitspersonal und gesperrte Stationen gehören mittlerweile zum Alltag. Vor diesem Hintergrund laufen die politischen Gespräche zur Pflegereform, und über die nötigen Steuermittel wird in den Gesprächen zum Finanzausgleich verhandelt.



Für den Präsidenten der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher „müssen alle Akteur*innen den Ernst der Lage erkennen. Von gegenseitigen Schuldzuweisungen haben wir in den vergangenen Jahren leider zu viel gehört. Dabei haben sich einzelne Akteur*innen immer wieder sehr bemüht, aber das System war bisher stärker. Aber wenn wir keine Zustände wie in England haben wollen, dann braucht es jetzt den großen Wurf.“ Wie prekär die Menschen in Österreich die Situation einschätzen, zeigt die aktuelle Umfrage.



Neue Volkshilfe-Umfrage zu Pflegethemen von SORA

Für den Volkshilfe Sozialbarometer führt SORA mehrmals jährlich eine repräsentative Befragung zu aktuellen sozialpolitischen Themen durch, die maximale Schwankungsbreite liegt bei +/- 3,1%. Im März 2023 wurden die Menschen zu ihren Einstellungen zu aktuellen Pflegethemen befragt.



Die Hälfte der Bevölkerung schaut nach wie vor mit Sorge in die Zukunft der Pflege in Österreich

Derzeit sehen 5 von 10 Menschen in Österreich (50%) der eigenen Zukunft und der ihrer Angehörigen in Bezug auf die Pflege eher mit Sorge entgegen. Im Jahr 2020 lag der Anteil besorgter Menschen dagegen noch bei 42%. "Im gleichen Ausmaß hat auch die Zuversicht in Bezug auf die Zukunft der Pflege in Österreich abgenommen: von 28% im Jahr 2020 auf 19% in den Jahren 2022 und 2023. Die Sorgen steigen, die Zuversicht nimmt ab.", so Präsident Sacher.



Mit zunehmendem Alter steigt die Sorge und sinkt die Zuversicht in Bezug auf die eigene Pflege und jene der Angehörigen. Bei jenen Personen, die aufgrund ihres Alters mit der aktuellen Pflegesituation konfrontiert sind bzw. diese im Alltag erleben, ist die Sorge am stärksten ausgeprägt: Von den älteren Menschen ab 75 Jahren blicken 63% mit Sorge in die Pflegezukunft. Es lässt sich auch ein Geschlechterunterschied feststellen. Frauen (55%) äußern deutlich häufiger Sorge bezüglich der zukünftigen Pflegesituation als Männer (44%).



Darüber hinaus blicken auch Menschen mit geringem Einkommen mit größerer Sorge und geringerer Zuversicht in die Zukunft der Pflege: 63% der Menschen mit einem Netto-Haushaltseinkommen unter 1500€ äußern Sorge und nur 11% Zuversicht. Jene Menschen, die sich Pflegeleistungen zur Not auch selbst finanzieren können, blicken etwas zuversichtlicher in die Zukunft, aber selbst in dieser Gruppe überwiegt die Sorge deutlich: 47% der Menschen mit einem Netto-Haushaltseinkommen über 3500€ äußern Sorge, 33% Zuversicht.



Höheres Engagement der Regierung zur Sicherstellung guter und leistbarer Pflege dringend erforderlich

Mittlerweile stufen mehr als zwei Drittel der Menschen in Österreich (68%) die derzeitigen Aktivitäten der Regierung im Pflegebereich als nicht ausreichend ein, um in Zukunft eine gute und leistbare Pflege für alle Menschen sicherzustellen. Der Anteil jener Menschen in Österreich, die die Arbeit der Regierung im Pflegebereich kritisch sehen, ist in den letzten beiden Jahren gestiegen: Im Jahr 2021 lag der Anteil jener, die die Maßnahmen der Regierung als nicht ausreichend einstuften noch bei 63%. „Spätestens bei diesen Werten müssen alle Alarmglocken schrillen“, so der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger bei der Präsentation der Umfrage.



Deutliche Mehrheit sieht Pflege- und Betreuungsberufe als unattraktives Berufsfeld

Mit dem düsteren Blick auf die eigene Pflegezukunft und der Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung im Pflegebereich korrespondiert auch ein negativer Blick auf die Attraktivität von Pflege- und Betreuungsberufen: Mehr als jede*r zweite Österreicher*in (57%) sieht in den Pflege- und Betreuungsberufen derzeit kein attraktives Berufsfeld. Die negative Eischätzung findet sich quer durch alle Altersgruppen, auch unter den jungen Menschen (15 bis 29 Jahre), die für die Sicherung der Pflege in der Zukunft eine besonders bedeutsame Gruppe darstellen. „Dabei ist die Pflege und Betreuung von Menschen, der direkte Kontakt mit ihnen, eine sehr schöne Aufgabe. Das betonen die Mitarbeiter*innen immer wieder. Aber die ständige Zeitnot, auch aufgrund der fehlenden Mitarbeiter*innen, macht ihnen zu schaffen“, so Präsident Sacher.



Überwältigende Zustimmung zu Gehalt während der Ausbildung zu Pflegeberufen und dauerhaftem Gehaltsbonus für Pflegekräfte

Der Sorge um die Zukunft der Pflege, der kritischen Beurteilung der Regierungsarbeit in diesem Bereich und der negativen Einschätzung der Attraktivität von Pflege- und Betreuungsberufen stehen eine umso deutlichere Zustimmung zu Verbesserungen in der Ausbildung und Entlohnung von Pflegekräften gegenüber. Der Forderung nach einem Gehalt während der Ausbildung zu einem Pflegeberuf – vergleichbar jenem während der Polizeiausbildung – stimmt eine überwältigende Mehrheit der Österreicher*innen (94%) zu. Für Direktor Fenninger eine klare Bestätigung der Volkshilfe Forderung nach einem Maßnahmenpaket für die Pflegeberufe, dass auch bundesweit ein solches Gehalt während der Ausbildung umfasst.



Darüber hinaus ist auch die Zustimmung zu einer dauerhaften Erhöhung der Entlohnung von Pflegekräften sehr hoch: Der Forderung, dass der Gehaltsbonus, den die Bundesregierung den Ländern für die Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt hat, dauerhaft ausbezahlt werden soll, stimmen 84% der Österreicher*innen zu. Frauen, die besonders häufig in Pflegeberufen arbeiten und auch überwiegend die Pflege von Familienangehörigen übernehmen, stimmen dieser Forderung mit 87% noch häufiger zu als Männer (81%).

Forderung nach Reform der Rot-Weiß-Rot card

De derzeitigen Regelungen sind eher abwehrend als einladend. Die Menschen brauchen eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Mangelberuf laut Verordnung, ein verbindliches Arbeitsplatzangebot in Österreich, und das Unternehmen muss bereit sein, ein entsprechendes Gehalt zu zahlen. Und dann dürfen die Menschen gerade zwei Jahre in Österreich bleiben. Wenig überraschend, dass seit 2011 nur 7.080 Personen eine solche Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung in Anspruch genommen haben. Daher braucht es dringend eine weitere Reform der Rot-Weiß-Rot Karte, damit Österreich im internationalen Wettbewerb bestehen und Arbeitskräfte nach Österreich holen kann. Und noch ein Potenzial lässt Österreich liegen: Derzeit ist kein Umstieg vom Asylverfahren in die Rot-Weiß-Rot Card im Inland möglich.

Generell sollte eine Ausbildung im Pflege- und Betreuungsbereich allen Asylwerber*innen offen stehen - und dann eben auch einen Umstieg in die Rot-Weiß-Rot card ermöglichen. Derzeit werden Menschen abgeschoben, die so wie Mutter und Tochter in Haslach eine Pflegeausbildung machen. Das ist unverständlich.

Stimmen aus der Praxis

Die Pflegedienstleitung der Volkshilfe Wien Manuela Pracher und die Leiterin Seniorenangebote der Volkshilfe NÖ Maria Panzenböck-Stockner berichteten aus dem mobilen Pflegealltag: "Derzeit ist es so, dass manche Anfragen zumindest zeitlich verschoben werden müssen. Und Dienstplanänderungen und Einspringen aufgrund von Personalknappheit gehören zum Alltag, das zermürbt die Kolleg*innen. Die Boomer-Generation geht in Pension, die Situation wird noch schlimmer werden. Der Bedarf an Pflegleistungen wächst, und daher auch die Nachfrage an gut ausgebildeten neuen Mitarbeiter*innen. Daher muss der Bereich für junge Menschen attraktiver werden", so Pracher und Panzenböck-Stockner.



Abschließend halten Fenninger und Sacher fest: “Die Pflege- und Betreuungsberufe stehen heute in Konkurrenz mit vielen anderen Branchen, die ebenfalls dringend Arbeitskräfte suchen. Daher braucht es jetzt rasches Handeln, um die Arbeitsplätze attraktiver zu machen und zusätzliche Menschen zu gewinnen. Daher eine Reform der Rot-Weiß-Rot card, eine bezahlte Ausbildung, eine dauerhaften Entgelterhöhung vor allem im mobilen Bereich, und Zugang zu Schwerarbeiter*innenpension. All das muss auch in den Finanzausgleichsverhandlungen berücksichtigt werden.“





Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

+43 676 83 402 215

erwin.berger @ volkshilfe.at