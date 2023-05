5. Bezirk: Bezirksteil-Spaziergang „7Brunnen“ am 13.5.

Infos und Anmeldungen zur Führung: Tel. 0699/19 66 22 42

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich arbeitende Team des Kultur-Vereins „read!!ing room“ veranstaltet einmal mehr eine „kult.tour“: Die Führung durch Nikolsdorf, eines Teils von Margareten, und durch die Gegend um den Siebenbrunnenplatz fängt am Samstag, 13. Mai, um 11.00 Uhr, bei der „Florianikirche“ (5., Wiedner Hauptstraße 97) an. Die Exkursion dauert ungefähr 1,5 Stunden und trägt den Titel „Über 7Brunnen musst du gehen“. Den Teilnehmer*innen wird ein Überblick über die Besonderheiten des „Grätzls“ geboten. An diesem Vormittag klären die geschichtskundigen Vereinsleute das Publikum über das einstige Tun des Gelehrten Friedrich Eckstein auf. Andere Angaben betreffen die Bezeichnung der Brunnenanlage am Siebenbrunnenplatz und den „Fall Bloch-Bauer“. Das Mitmachen bei dem lehrreichen Spaziergang ist kostenlos. Für Spenden sind die Organisator*innen dankbar. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher). Kontakt per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

