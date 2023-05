Tag der Pflege - SPÖ-Kucher/Muchitsch: „Wenn die Regierung große Würfe ankündigt, glauben Sie ihr kein Wort“

Pflegesituation in Österreich verschlechtert sich weiter - Von echter Pflegereform fehlt jede Spur - SPÖ-Plan für Pflege liegt am Tisch

Wien (OTS/SK) - Die beiden SPÖ-Abgeordneten Philip Kucher und Josef Muchitsch nehmen den morgigen Internationalen Tag der Pflege zum Anlass, auf den sich verschlimmernden Zustand im österreichischen Pflegewesen hinzuweisen. An der türkis-grünen Regierung und ihrer sogenannten Pflegereform üben der Gesundheitssprecher und der Sozialsprecher der SPÖ Kritik: „Wenn die Regierung große Würfe ankündigt, glauben Sie ihr kein Wort!“ Von der Reform blieb außer einer Pleiten-, Pech- und Pannenserie rund um den Pflegebonus nicht viel übrig. Kucher beschreibt eine sich verschärfende Situation in Österreich, in der die Bundesländer angesichts des Regierungsversagens händeringend versuchen, Menschen zu finden, die noch bereit sind, im Pflegebereich zu arbeiten. Kucher: „Wenn wir die Berufsbedingungen in der Pflege nicht endlich verbessern, werden wir nie wieder ausreichend Menschen finden, die in den Pflegeberuf kommen.“ Der Pflegenotstand sei eine der größten Baustellen in der österreichischen Gesundheitsversorgung, die aktuell immer schlechter werde. Muchitsch betont: „Den Facharbeitskräftemangel zu bejammern ist noch keine Politik. Kurz hat vor mittlerweile fast fünf Jahren das ‚Jahr der Pflege‘ ausgerufen. Wir warten bald ein halbes Jahrzehnt darauf, dass der Pflegenotstand endlich ernst genommen wird.“ ****

Die beiden SPÖ-Abgeordneten sind sich sicher: Das Um und Auf wird sein, die Pflegeberufe attraktiver zu machen und mehr Menschen für diese Berufe zu begeistern. Damit soll einerseits die Versorgung sichergestellt werden, andererseits aber auch eine Verbesserung der Berufsbedingungen gelingen. Je mehr Stellen in der Pflege wieder besetzt sind, desto weniger Zusatzschichten, desto weniger Arbeitsbelastung, desto höher die Planbarkeit für alle. Daher fordert die SPÖ:

- Mehr Ausbildungsplätze in der Pflege

- Modernisierung der Berufsbilder nach internationalen Standards

- Verwirklichung einer kostenlosen Pflegeausbildung

- Nach Vorbild Polizei: Entlohnung während der Pflegeausbildung

- Arbeitsplatzgarantie nach der Ausbildung

- Attraktive Arbeitsplätze durch bessere Arbeitsbedingungen: ausreichend Personal, faire Bezahlung, langfristig lebbare Arbeitszeitmodelle



