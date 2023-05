Lotto: Dreifachjackpot mit 3 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Mode-Expertin Martina Reuter moderiert, und es gibt wieder 300.000 Euro extra

Wien (OTS) - Momentan kann es Fortuna den Lotto Fans nicht recht machen: Egal, ob die „sechs Richtigen“ – wie am vergangenen Sonntag – aus einem ganz engen Zahlenbereich kommen, oder ob sie – wie am Mittwoch – alles abdecken und quer über das Tippfeld verteilt sind:

Es gelingt momentan niemandem, einen Sechser zu tippen. Aber das kann sich schon bei der nächsten Ziehung ändern. Da geht es jedenfalls um einen Dreifachjackpot und somit um rund 3 Millionen Euro.

Die nächste Ziehung, die ist übrigens schon am Freitag, den 12. Mai, denn es gibt wieder einmal eine Bonus-Ziehung. Sie wird von ORF Mode-Expertin und Dancing Stars Teilnehmerin Martina Reuter moderiert und findet um 18.47 Uhr live in ORF 2 statt. Bei der Bonus-Ziehung werden unter allen mitspielenden Tipps auch wieder 300.000 Euro extra verlost.

So ganz ohne Gewinne ging es am Mittwoch aber doch nicht. Zwei Spielteilnehmer:innen gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl, und sie gewannen jeweils mehr als 57.000 Euro. Beide wurden per Normalschein erzielt, einmal in Wien und einmal in Kärnten.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb ein Sechser ebenfalls aus. 55 Gewinner:innen eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, erhalten jeweils mehr als 6.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Freitag warten rund 200.000 Euro.

Joker

Und zu guter Letzt blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Es gab keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und so wartet bei der Bonus-Ziehung ein Jackpot mit rund 300.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10. Mai 2023

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.266.783,34 – 3,0 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 57.348,50 94 Fünfer zu je EUR 1.331,50 177 Vierer+ZZ zu je EUR 212,00 4.010 Vierer zu je EUR 52,00 5.307 Dreier+ZZ zu je EUR 17,60 65.117 Dreier zu je EUR 5,70 235.920 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 18 29 34 37 45 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10. Mai 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 6.128,10 2.542 Vierer zu je EUR 22,40 43.430 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 19 24 26 27 32 35

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10. Mai 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 189.499,30 – 300.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 85 mal EUR 880,00 935 mal EUR 88,00 9.248 mal EUR 8,00 93.963 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 0 0 7 4

