Rat auf Draht: Beratung für Eltern ab sofort kostenlos

Die Elternseite, das Beratungsangebot von Rat auf Draht speziell für Eltern und Bezugspersonen, wurde mittlerweile über 1.500-mal in Anspruch genommen.

Wien (OTS) - Niederschwellig, anonym und kostenlos - so lautet seit jeher die Prämisse von Rat auf Draht. Was seit über 35 Jahren für die Notrufnummer 147 für Kinder und Jugendliche gilt, wird nun auch auf die Elternseite, dem Beratungsangebot für Eltern und Bezugspersonen, angewandt. Ab sofort ist auch diese Leistung kostenfrei.

Der Start von Österreichs erster Online-Videoberatung für Eltern liegt nun bereits etwas mehr als zwei Jahre zurück (Anfang 2021). Seit damals wurden über 1.500 Beratungsgespräche geführt und rund 57.500 Minuten beraten. Das Angebot wird von Eltern mit Kindern und Jugendlichen in allen Altersstufen angenommen: Die Hälfte hat Kinder im Alter zwischen elf und 18 Jahren, gefolgt von Kindern im Volksschulalter (27 Prozent), Kleinkindern bis sechs Jahre (20 Prozent) und jungen Erwachsenen (drei Prozent).

Hürden reduzieren

Von Beginn war das erklärte Ziel, für alle Eltern da zu sein, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Dabei gab es aber immer die Möglichkeit, mittels „pay as you wish“-System für die Beratungsleistung zu bezahlen. Pandemie, Energiekrise und Teuerung führten dazu, dass bei immer mehr Familien das Geld sehr knapp ist. „Gerade ist dieser Zeit halten wir es für wichtig, Hürden zu reduzieren und Eltern und ihren Kindern bei all ihren Sorgen, Ängsten und Problemen beizustehen und ihnen rasch und unkompliziert Entlastung zu bieten. Daher bietet die Elternseite die Onlineberatung ab sofort dauerhaft kostenlos an“, erklärt Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von Rat auf Draht. Somit ist nun das gesamte Beratungsspektrum von Rat auf Draht kostenfrei.

Natürlich ist es weiterhin möglich, nach dem Ende der Online-Beratung zu spenden. Denn: Rat auf Draht wird zu einem großen Teil durch Spenden finanziert und ist auf Unterstützung angewiesen, um die umfangreichen Beratungsleistungen der Notrufnummer 147 und der Elternseite auch zukünftig in diesem Umfang anbieten und weiter ausbauen zu können.

So funktioniert es

Eltern und Bezugspersonen können in dem Online-Terminkalender auf elternseite.at Termine zu 50 oder 25 Minuten buchen. Hinter der Onlineberatung steckt ein multiprofessionelles Team mit Expertinnen aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Sozialarbeit mit jahrelanger Erfahrung in der Beratung von Eltern.

Die Elternseite möchte alle Fragestellungen, die Eltern beschäftigen, abdecken. Dementsprechend breit ist das Spektrum: Erziehungsfragen, die Pubertät, Krisen der Eltern sind ebenso Thema wie Auffälligkeiten oder mögliche psychische Erkrankungen der Kinder. Auch Probleme mit der Schule und dem Lernen beschäftigt viele Eltern. Neben der Möglichkeit der Online-Videoberatung finden sich aktuell über 200 Fachartikel zu diversen Erziehungsfragen auf dem Portal. Diese werden kontinuierlich erweitert.

Mehr Infos unter: elternseite.at

Spendenkonto: IBAN: AT10 2011 1827 1734 4400

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Leiter externe Kommunikation



Rat auf Draht gemeinnützige GmbH

Handy: +43(0)699/18814385

mailto: Oliver.Bayer @ rataufdraht.at

http://rataufdraht.at