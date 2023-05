SPÖ-Holzleitner zu AK-Wiedereinstiegsmonitoring: Halbe Halbe jetzt!

SPÖ-Frauen fordern Verpflichtung zu geteilter Karenz und Rechtsanspruch auf ganztägigen gratis Kinderbildungsplatz

Wien (OTS/SK) - Erstmals kehren weniger Frauen nach der Karenz in den Job zurück, wie das AK-Wiedereinstiegsmonitoring zeigt – noch weniger Väter als bisher gehen in Karenz. „Die Untätigkeit der Regierung wirkt sich dramatisch aus. Es ist höchste Zeit für Halbe Halbe. Dafür braucht es gute Gesetze“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. ****

Zentrale Forderungen der SPÖ-Frauen sind eine Verpflichtung zu einer geteilten Karenz und ein Rechtsanspruch auf einen gratis ganztägigen Kinderbildungsplatz ab dem 1. Lebensjahr. „Die skandinavischen Länder zeigen, was alles möglich ist. Väterkarenz ist dort die Regel, nicht die Ausnahme wie bei uns. Die Karenz wird verpflichtend geteilt, wenn ein Elternteil die Karenz nicht in Anspruch nimmt, verfällt der Anteil. Das brauchen wir auch in Österreich!“, so Holzleitner und abschließend: „Ich will, dass Österreich endlich wieder zu den fortschrittlichen Ländern in Europa zählt!“ (Schluss) lp

