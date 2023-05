Neues Allzeithoch der Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien (OTS) - Die Aktie der Flughafen Wien AG markierte gestern, Mittwoch 10.5.2023, ein neues Allzeithoch: Mit einem Kurs von € 42,45 je Aktie erreichte die Börsenkapitalisierung der Gesellschaft mit € 3,56 Milliarden ihren bisher höchsten Wert. Damit wurde das bisherige Hoch aus dem Jahr 2019 bei € 40,80 je Aktie klar übertroffen und der zwischenzeitliche Kursverlust in Folge der COVID-19-Auswirkungen auf den Flugverkehr in kurzer Zeit mehr als wettgemacht. Gegenüber 2012 hat sich der Kurs mehr als versechsfacht, was die hervorragende Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Mit der Privatisierung und dem IPO des Unternehmens im Juni 1992 wurde der Grundstein für den weiteren Unternehmenserfolg gelegt. Der Unternehmenswert lag damals bei nur € 580 Mio. Berücksichtigt man zusätzlich die Dividendenzahlungen, welche die Aktionäre erhalten haben, dann beträgt der Kurszuwachs seit dem Börsengang knapp 700% bzw. 7% p.a.

Die positiven Geschäftsaussichten reflektieren sich auch in der Finanzguidance des Unternehmens: Österreichs größter Flughafenbetreiber erwartet heuer einen EBITDA-Anstieg auf über € 325 Mio. und eine Steigerung des Unternehmensergebnisses auf zumindest € 150 Mio. Die Reiselust erscheint ungebrochen: Im ersten Quartal betrug der Passagieranstieg im Jahresvergleich 82%. Damit liegen die Passagierzahlen schon bei ca. 90% des Vergleichszeitraums aus dem Rekordjahr 2019.

