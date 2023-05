Vienna Insurance Group startet mit Cashback-System für verantwortungsbewusstes Fahren in der Tschechischen Republik

Telematikeinsatz mittels App bietet einfachste Handhabung für Kunden

Wir verfolgen seit Jahren das Ziel, unser Geschäftsmodell mit Angeboten auszubauen, die nicht ursächlich dem Versicherungsgedanken, sprich dem Absichern von Risiken zuzuordnen sind. Das haben wir bereits vor 10 Jahren sehr erfolgreich mit der Etablierung unserer eigenen Assistance-Gesellschaften ‚Global Assistance‘ begonnen. Mit dem Angebot einer Telematik-App setzen wir jetzt einen weiteren Schritt im Angebot digitaler Services, der wertvollen Zusatznutzen bietet Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group

Wien (OTS) - Die Vienna Insurance Group (VIG) baut ihre Strategie, dem Kunden wertvolle Zusatznutzen zu bieten, weiter aus. Mittels einer App wird der Kfz-Versicherungskunde mit wertvollen Services und Informationen versorgt und verantwortungsbewusstes Fahren gefördert. Je höher der Fahrscore ist, desto mehr Versicherungsprämie kann der Kunde sparen. Den ersten Telematiktarif bietet die VIG-Gesellschaft Kooperativa in der Tschechischen Republik an.

Dem Kunden Mehrwert bieten

Im Rahmen des Strategieprogramms VIG 25 setzt die Versicherungsgruppe einen besonderen Fokus auf den Ausbau digitaler Serviceleistungen zur Schaffung zusätzlichen Kundennutzens. „ Wir verfolgen seit Jahren das Ziel, unser Geschäftsmodell mit Angeboten auszubauen, die nicht ursächlich dem Versicherungsgedanken, sprich dem Absichern von Risiken zuzuordnen sind. Das haben wir bereits vor 10 Jahren sehr erfolgreich mit der Etablierung unserer eigenen Assistance-Gesellschaften ‚Global Assistance‘ begonnen. Mit dem Angebot einer Telematik-App setzen wir jetzt einen weiteren Schritt im Angebot digitaler Services, der wertvollen Zusatznutzen bietet “, erklärt Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group. Für das neue Serviceangebot kooperiert die VIG mit dem österreichischen Unternehmen Dolphin Technologies, das sich als Spezialist für Telematiklösungen etabliert und die App entwickelt hat. Zur Nutzung der App muss kein Gerät im Auto eingebaut werden.

Cashback für Kunden der tschechischen Kooperativa

Die ersten Kunden der VIG-Gruppe, die das neue digitale Service in Anspruch nehmen können, sind jene der tschechischen VIG-Gesellschaft Kooperativa. Die Benützung der App „Koopilot“ ist für die Kunden kostenlos. Einmal im Quartal können entsprechend einem verantwortungsbewussten Fahrverhalten und abhängig vom Fahrzeug, das gefahren wurde, zwischen 10 % und 40 % der bezahlten Versicherungsprämien als Cashback zurückgewonnen werden. Der bisher angesparte Betrag ist transparent am Startbildschirm der App ersichtlich. Tipps zur Verbesserung des Fahrstils werden ebenfalls in der App angezeigt, so können sowohl Fahrsicherheit als auch der Cashback einfach erhöht werden. Die Benützer der App profitieren von einem automatischen Fahrtenbuch und von Informationen zum Fahrverhalten wie beispielsweise der Überschreitung der Geschwindigkeit oder Telefonieren während der Fahrt. Sämtliche Daten werden mit expliziter Zustimmung der Kunden erfasst und getrennt abgesichert.

Lebensrettender Notfall-Button

Einen besonders wertvollen Nutzen bietet die große SOS-Notfalltaste auf der App. Bei einer Fahrzeugpanne oder einem Unfall genügt der einfache Druck auf die SOS-Taste und der Notruf sowie Informationen über Standort, Fahrer und Fahrzeug werden an die VIG-Gesellschaft Global Assistance in der Tschechischen Republik übermittelt. Durch sofortigen Rückruf werden die notwendigen Schritte mit dem Kunden abgesprochen. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein, mit der Assistance zu sprechen, ist umgehend ein Rettungsdienst an den Unfallort unterwegs.

Durch den Einsatz der Telematik-App verbessert der Fahrer nicht nur sein Fahrverhalten, was durch monetäre Rückvergütung honoriert wird. Er erhöht dadurch seine eigene Sicherheit, senkt das Unfallrisiko, schont durch bewusstes Fahrverhalten die Umwelt und erhält ein Coaching zur Verbesserung seines Fahrstils. Die VIG plant das Service auch auf andere Gesellschaften der VIG-Gruppe auszurollen.



Rückfragen & Kontakt:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Communication & Marketing

Schottenring 30, 1010 Wien

public.relations @ vig.com



Wolfgang Haas, Tel: +43 50 390-21029, wolfgang.haas @ vig.com