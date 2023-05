Ob Pflege oder Betreuung: vidahelp unterstützt mit Rundumberatung aus einer Hand

vidahelp-Finsterwalder: „Angehörige werden plötzlich zum Pflegefall. Wir stehen in dieser Ausnahmesituation mit Rat und Tat zur Seite.“

Wien. (OTS) - „Es ist ein vollkommen nachvollziehbarer Wunsch von zu Pflegenden, in den eigenen vier Wänden gepflegt zu werden. Die Pflege zu Hause ist aber eine große Herausforderung und stellt Familien vor harte Proben, da die Betreuung und Pflege oft sehr rasch und ohne Vorbereitung notwendig wird“, sagt Thomas Finsterwalder, Bundesvorsitzender des Vereins vidahelp, ein Kooperationspartner der Gewerkschaft vida. vidahelp hat sich auf die Unterstützung und Hilfe in dieser Ausnahmesituation spezialisiert. „Wird ein Angehöriger zum Pflegefall, gibt es für vidahelp-Mitglieder die Rundumberatung, egal ob es die Bereitstellung von notwendigen Kontaktnummern oder die vorrübergehende Unterbringung von Haustieren ist, die versorgt werden müssen“, so Finsterwalder weiter.

Das vidahelp-Team recherchiert, berät und begleitet seine Mitglieder fall- und bundeslandspezifisch bei allen Fragen rund um die Themen Pflege und Betreuung. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir begleiten unsere Mitglieder fachlich fundiert, aber vor allem persönlich und emotional“, erklärt Thomas Finsterwalder, der selbst Betroffener ist: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, was es heißt, ein pflegender Angehöriger zu sein, und das seit mittlerweile 25 Jahren.“ Für ihn sei das Grund genug gewesen, zusammen mit Hermann Lipitsch im Jahr 2019 den Verein vidahelp zu gründen, mit dem klaren Ziel, sowohl zu Pflegenden als auch pflegenden Angehörigen eine konkrete Hilfestellung in einer Ausnahmesituation zu geben. Auf den Start in Kärnten folgten kurz darauf die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich. „Heute sind wir österreichweit tätig“, erklärt Finsterwalder.

Rund 1 Million Menschen in Österreich pflegen einen Angehörigen, wobei 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Gerade am Tag der Pflege (12. Mai) stehe das Thema Pflege wieder im Fokus. „Für vidahelp ist die Pflege und Betreuung das ganze Jahr über zentrales Thema. Das schätzen unsere Mitglieder“, schließt Finsterwalder.

vidahelp ist ein unabhängiger Verein für zu Pflegende und pflegende Angehörige, der seinen Mitgliedern persönliche, fachlich fundierte und bundeslandspezifische Recherche, Beratung und Begleitung im Bereich Pflege und Betreuung anbietet sowie Vorteile und Vergünstigungen bei externen Servicepartnern bringt. Mit dem Ziel, eine österreichweit tätige Interessenvertretung zu sein, die sich für die Anliegen der Betroffenen in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stark macht. vidahelp ist ein Kooperationspartner der Gewerkschaft vida. www.vidahelp.at





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Tentschert



Katharina.tentschert @ vidahelp.at



Tel. 0664/88 64 79 51