Floridsdorf: Taiwan-Konzert und Kammermusik-Abend

Am 12.5. und 13.5., Spende: 15 Euro, Infos: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ lädt zu 2 Musik-Veranstaltungen im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ein: Am Freitag, 12. Mai, beginnt um 19.00 Uhr im Saal des Museums ein „Taiwanesisches Frühlingskonzert“. An dem Abend ertönen Geige, Cello und Klavier. 3 bewährte Instrumentalisten interpretieren traditionelle Klänge aus Taiwan plus Werke der Wiener Klassik. Das Publikum soll fixe „Eintrittsspenden“ geben (pro Person 15 Euro). Bei einem Kammermusik-Abend im Festsaal mit der famosen Formation „Motus Quartett“ am Samstag, 13. Mai, ab 19.00 Uhr, stehen stimmungsvolle Kompositionen von Haydn, Schostakowitsch und Dvorak am Programm. Auch bei dem Konzert sind einheitliche „Eintrittsspenden“ zu entrichten (pro Person 15 Euro). Weitere Informationen sowie Reservierungen: Telefon 271 96 24 (Obfrau: (Eva Krapf) bzw. E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater-Vorstellungen und sonstige Kultur-Projekte werden im Bezirksmuseum Floridsdorf regelmäßig durchgeführt. Verantwortlich für den vielfältigen Veranstaltungskalender ist der ehrenamtlich wirkende Leiter, Ferdinand Lesmeister. Fragen dazu beantwortet der freiwillige Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 und via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

